USA vyhlížejí MS na domácí půdě. "Soccer" je stále populárnější, fandí mu i Biden

Američané na fotbalovém šampionátu v Kataru vypadli v osmifinále. Pro fanoušky mnoha zemí by to bylo zklamání, v USA ale veřejnost a média věří, že po jejich veleúspěšné ženské reprezentaci se na mezinárodní scéně v budoucnu do elity prosadí i muži. Mistrovství totiž za čtyři roky budou společně hostit Mexiko, Kanada a právě Spojené státy, kde je fotbal stále populárnější.

Americký prezident Joe Biden a nizozemský premiér Mark Rutte se v souvislosti s utkáním jejich národních týmů na šampionátu v Kataru přátelsky "kočkovali" na sociální síti Twitter. Biden nejdříve před zápasem povzbudil svůj tým vzkazem: "Nazývá se to soccer. USA do toho. Chlapi, vy to dokážete."

Po výhře Nizozemců mu Rutte pohotově odpověděl: "Promiň Joe, fotbal vyhrál." Což Biden ovšem jen tak nenechal, nejdříve sice vzdal Rutteho týmu poctu, když použil holandský výraz pro fotbal: "Pro přesnost, neměl by to být voetbal?" Aby ale v závěru svého tweetu nizozemskému premiérovi opět hodil rukavici.

"Odveta na Novém Zélandě," napsal Biden s odkazem na mistrovství světa žen, kde se Američanky a Nizozemky příští rok potkají už ve společné skupině. A favoritem bude ženská reprezentace USA, která na zatím posledním šampionátu v roce 2019 nizozemský tým porazila 2:0.

Twitterová výměna vedle svého zábavného tónu ilustrovala dvě důležité věci. Zaprvé právě dobře známý fakt, že americké fotbalistky - tedy hráčky takzvaného socceru - jasně dominují světové ženské kopané. Vyhrály čtyřikrát mistrovství světa (1991, 1995, 2015 a 2019) a mají stejný počet zlatých medailí z olympiád (1996, 2004, 2008 a 2012).

S tím se mužská fotbalová reprezentace USA vůbec nemůže srovnávat. Na předchozí šampionát v roce 2018 se Američané vůbec nekvalifikovali a zatím nejlépe se jim vedlo na mistrovství 2002, kdy se dostali až do čtvrtfinále. Jejich vystoupení v Kataru, kde vypadli v osmifinále, by tak nemělo být žádným velkým pokrokem.

Mladí a nadějní

Jenže skutečnost, že nejen sám Biden, ale také mnozí další američtí politici - například známí senátoři - americké mužstvo v průběhu šampionátu veřejně podporovali a za jeho vystoupení ho navzdory vyřazení vesměs pochválili, ukazuje na zásadní posun.

Kopaná se v USA obecně stává stále populárnějším sportem a veřejnost začíná věřit, že i mužská fotbalová reprezentace by se v blízké budoucnosti mohla mnohem výrazněji prosadit ve světové konkurenci. Názorně to ukazují současná hodnocení výkonu amerického mužstva v médiích.

Zaznívá v nich sice kritika, že tým není takticky vyzrálý a vůči Nizozemcům hrál naivně. Celkový tón je ale pochvalný a převládá v něm přesvědčení, že reprezentace USA půjde nahoru. Američtí novináři zdůrazňují, že Spojené státy měly v Kataru ze všech mužstev druhý nejmladší tým, například kapitánovi Tyleru Adamsovi je 23 let.

To znamená, že na příštím šampionátu, který se bude za čtyři roky konat v USA, Kanadě a Mexiku, bude jádro současného týmu v nejlepších fotbalových letech. "Je to nejen slibný, ale semknutý tým, který proměňuje vzájemnou chemii v soudržný výkon. I když byli po vyřazení zklamáni, hráči dlouho do noci zůstali pohromadě a bavili se o tom, co bude v jejich možnostech v roce 2026," napsal sportovní redaktor listu Washington Post.

Citoval také trenéra amerického fotbalového mužstva Gregga Bernhaltera. "Můžeme porážet nejlepší mužstva? Já myslím, že tenhle tým je pevný. Americká veřejnost by měla být optimistická," uvažuje kouč. A ve stejném duchu se v USA nesou mnohé další reakce.

"Tento tým je lepší a talentovanější než kterýkoli předtím. V novém stylu si evidentně získal respekt zbytku světa," napsal například sportovní novinář pro časopis New York Magazine po utkání s Nizozemskem.

Poklonu americké reprezentaci složil i její soupeř, nizozemský pravý obránce, který dal jeden ze tří osmifinálových gólů. "Hledí vstříc velké budoucnosti. Určitě mohou vyrůst v elitní tým," potvrdil naděje, které američtí fanoušci kopané vkládají do svého mužského národního týmu.

Děti volí kopanou

Časopis New York Magazine rovnou mužstvu USA předpověděl velkou budoucnost. "Když jste mladí, tak prohry nejsou nevyhnutelně prohry. Jsou to někdejší příběhy předtím, než prorazíte. Jsou zkouškami vaší bojovnosti, které si všichni zapamatují, než přijdou vaše slavné dny," míní jeho redaktor.

Od amerického sportovního novináře, fanouška kopané, by to šlo označit za "přání otcem myšlenky", ale tyto názory mají částečnou oporu i v pevných datech. Mužská kopaná v USA skutečně stoupá na popularitě. Sledovanost federální ligy MSL (Major League Soccer) za poslední rok vyskočila o 16 procentních bodů a ještě výrazněji se v USA navýšil televizní rating přenosů anglické Premier League.

Velké obecenstvo pak v USA měly i zápasy amerického mužstva v Kataru - jeho bezbrankovou remízu s Anglií sledovalo 15 milionů lidí, což byl dosavadní rekord. Podle dva roky starého průzkumu Gallupova ústavu obliba kopané v USA roste strměji, než se rozšiřuje zázemí ostatních sportů. Už třetina Američanů se podle tohoto šetření označuje za fanoušky "socceru".

A vedle tohoto "pasivního" zájmu před televizí nebo v ochozech stadionů se navíc Američané, především ti nejmladší, chtějí kopané věnovat i aktivně. Podle Sdružení výrobců pro sport a tělovýchovu (Sports & Fitness Industry Association) se v posledních dvou letech nejvíce dětí ve věku od šesti let v USA nově zapsalo na basketbal, kopaná ovšem je už druhým nejvyhledávanějším sportem. Tedy před americkým fotbalem, baseballem i hokejem.

