Čeká Ameriku další šok? Napjatá země jde volit v "referendu o Trumpovi"

V úterý se v USA konají klíčové volby do Kongresu. Pro demokraty je to příležitost, jak zastavit prezidenta Donalda Trumpa a zablokovat jeho agendu.

Pensylvánie (od našeho zvláštního zpravodaje) - Kristen Ventreová z Yorku v americké Pensylvánii má za sebou dva měsíce, na které prý nikdy nezapomene. Jestli si je bude pamatovat v dobrém, nebo s pocitem hořkosti, ale záleží na úterý 6. listopadu.

Američané jdou k volbám do Kongresu, a i když prezident Donald Trump není na žádném volebním lístku, bude to referendum o jeho dosavadním působení v úřadě.

"Je to opravdu jako déjà vu prezidentských voleb z roku 2016, ale snad tentokrát s opačným výsledkem," říká Kristen. Věří, že sama za sebe udělala vše pro to, aby Trumpa a jeho agendu zastavila.

Posledních osm víkendů se stal její dům na jižním předměstí Yorku centrálou, odkud organizovala dobrovolníky. Ti po celém volebním okrsku přesvědčovali občany, ať jdou volit a ať je to hlas pro demokraty, proti Trumpovi.

Účast v kongresových volbách bývá v USA obvykle zhruba o třetinu slabší než ve volbách prezidentských. Letos se jim ale hlasování do Kongresu podobá. Velký zájem předpovídají analytici na základě nebývalých počtů předem odevzdaných a korespondenčních hlasů.

"A Pensylvánie je 'ground zero' (výchozí bod - pozn. red.) těchto voleb," říká pětačtyřicetiletá Kristen, která v Yorku pracuje v bance. Demokraté potřebují 23 křesel, aby ve Sněmovně reprezentantů, dolní komoře Kongresu, převzali většinu. Pensylvánie k tomu podle předvolebních průzkumů může výrazně přispět.

Poučili jsme se

V prezidentských volbách byl ovšem pro Trumpa překvapivý zisk právě v tomto státě jedním z klíčů k zisku Bílého domu. Pensylvánie přitom od roku 1988 nikdy nezvolila republikánského kandidáta.

Ještě dnes se Kristen otřese při poznámce, že před dvěma roky přišli prezidentská kandidátka Hillary Clintonová a demokraté o Pensylvánii proto, že ji pokládali za své jisté území a ani tam nedělali žádnou výraznou kampaň.

"V roce 2016 jsme udělali hroznou chybu, ale poučili jsme se. Letos ji už rozhodně nechceme zopakovat," vysvětluje Kristen, proč obětovala letošní podzim pro práci v demokratické kampani.

Dobrovolníci v jejím domě dostali seznam třiceti až čtyřiceti adres, sedli do auta a odjeli na určené místo volebního okrsku, kde chodili ode dveří ke dveřím. Kancelář, kterou ze svého domu vedla Kristen, měla dohromady na seznamu takřka deset tisíc domácností.

Bude to stačit? Přímo ve volebním okrsku, který měla na starost Kristen, to není vůbec jisté. Souboj mezi stávajícím republikánským kongresmanem Scottem Perrym a demokratickým soupeřem Georgem Scottem byl před úterým vyrovnaný, s výhodou v řádu statistické chyby na straně republikána.

Jisté to nemají demokraté ani na celonárodní úrovni. Různé průzkumy vesměs směřují k tomu, že mají velkou šanci převzít Sněmovnu reprezentantů. Ale po zkušenostech z roku 2016 se všichni - politici, analytici i komentátoři - bojí jednoznačné předpovědi.

"Byl to šok," vzpomíná Kristen na dlouhou listopadovou volební noc před dvěma roky. Takřka automaticky čekala výhru Clintonové, ale zvítězil všemi podceňovaný Trump. A letos je to opět on, kdo veškerou pozornost stáhl sám na sebe, a proto nikdo nechce dělat závěry předem.

Znovu je tu migrace

"Nejsem na volebním lístku, ale jsem na volebním lístku. Je to referendum i o mně," burcoval Trump voliče na předvolebních shromážděních v posledních dnech před úterními volbami. Jeho letadlo Air Force One křižovalo Ameriku z jednoho konce na druhý, od Montany do Západní Virginie, z Texasu na Floridu.

Prezident propaguje šlapající americkou ekonomiku s dobrým hospodářským růstem ve výši 3,7 procenta a s nejnižší nezaměstnaností za posledních pět desítek let. Hlavní náplní jeho projevů se ale stalo jiné téma.

"Je to invaze," varuje Trump před pochodem zhruba tři tisíc migrantů, kteří ze Střední Ameriky směřují přes Mexiko k jižní hranici USA. Podle komentátorů je zcela zřejmé, že Trump záměrně zvedl věc, která mu pomohla vyhrát už prezidentské volby.

Illegal immigration affects the lives of all Americans. Illegal Immigration hurts American workers, burdens American taxpayers, undermines public safety, and places enormous strain on local schools, hospitals and communities...https://t.co/eN1IqPNBJY — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2018

Tvrdý postoj proti imigrantům se mu v roce 2016 vyplatil, teď vsadil na stejnou kartu. Na předvolebních shromážděních naznačoval, že karavany migrantů organizují demokraté. K hranici s Mexikem v minulých týdnech poslal 5000 příslušníků armády a oznámil, že celkem by mohlo jít až o 15 tisíc vojáků.

"Takže více, než máme v Afghánistánu?" vrtí nevěřícně hlavou šestasedmdesátiletý David z Baltimoru. Osobně to prý pokládá za jasné politické zneužívání amerického vojska v Trumpově předvolební kampani.

"Ale zároveň je mi jasné, že Trumpovu základnu to zdvihá z gaučů před televizí," doplňuje David, který do Pensylvánie v uplynulých pěti víkendech přijel agitovat ze sousedního Marylandu.

Pomáhá Američanům Trumpova politika?

Davidův vlastní volební okrsek, kde v marylandském Baltimoru bydlí, je "bezpečně demokratický", a tak chtěl pomoct tam, kde je výsledek na vážkách. Celkem obešel přes dvě stě domácností.

Je přesvědčen, že hlavním motivem Trumpových příznivců, aby šli k volbám, je zloba a strach. "Proto Trump vrátil na stůl přízrak hord imigrantů, kteří ohrožují Ameriku," dodává David.

Dvaačtyřicetiletý John Gearry z Wheelingu v Západní Virginii ale s takovým hodnocením vůbec nesouhlasí. "Mě a nás tady motivuje, že Trumpova politika nám pomáhá, a chceme, aby mohl pokračovat," vysvětloval Gearry, když před více než týdnem v rámci možnosti předčasného hlasování už odevzdal svůj hlas.

Pracuje ve firmě těžící plyn a dříve prý nebyl přesvědčeným republikánem. "Ale přestalo se mi líbit, kam to demokraté vedou. My jsme neopustili je, oni opustili nás," vysvětluje. Už před dvěma roky volil Trumpa, ale tehdy "spíš proti Hillary". "Tentokrát je to už jednoznačně pro Trumpa," dodává Gearry.

Dvě strany Ameriky

Když před deseti dny dával Gearry ve Wheelingu svůj hlas republikánům, aby Trump mohl pokračovat, agitovala Kristen Ventreová v Yorku mezi demokraty, aby prezidenta zastavili.

John zastupuje jednu Ameriku, Kristen druhou. Modelově reprezentují dva tábory, které ve sporu o Trumpa nejsilněji tlačí jeden proti druhému. Už v prezidentských volbách v roce 2016 byla největší voličská propast mezi bílými muži z výrobní sféry na straně Trumpa a vzdělanými ženami z bohatších předměstí na straně druhé.

Před úterními volbami do Kongresu byla tato propast ještě větší a zřetelnější. Podle průzkumu pro deník Washington Post dávají vzdělanější bílé Američanky přednost demokratům před republikány - tedy před Trumpem - v poměru 62 ku 36 procentům. Bílí muži s nižším vzděláním naopak preferují Trumpa v poměru 55 ku 42 procentům.

Na čí straně bude v úterý větší energie, více hlasů a výsledná většina v Kongresu? "Alespoň mám čisté svědomí, že tentokrát jsem Trumpa nepodcenila," říká Kristen Ventreová. Je zřejmé, jaký si přeje výsledek. Ale po zkušenostech z roku 2016 si tentokrát počká, třeba hluboko do noci, až bude sečten poslední volební hlas.

Video: Karavany migrantů míří z Jižní Ameriky k hranicím USA. Trump za to nadává demokratům