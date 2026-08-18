USA uvalily sankce na předsedkyni Mezinárodního trestního soudu

Spojené státy uvalily sankce na předsedkyni Mezinárodního trestního soudu (ICC), japonskou soudkyni Tomoko Akaneovou, a soudního právníka Abdoulayeo Seyeho ze Senegalu. Oznámil to v úterý americký ministr zahraničí Marco Rubio. Sankce navazují na loňské nařízení amerického prezidenta Donalda Trumpa namířené proti ICC.
"Tito lidé se přímo podíleli na snahách ICC vyšetřovat, zatýkat, zadržovat nebo stíhat úředníky, jejichž vláda nesouhlasila s jurisdikcí ICC," uvedl Rubio. Soud označil za "zkorumpovaný a fatálně zpolitizovaný nadnárodní soud, který zlovolně zneužil svou pravomoc a překročil svůj mandát". ICC, Bílý dům ani Trump nové sankce zatím nekomentovali.
Trump loni v únoru sankce nařídil zavést prezidentským výnosem, mnohé z nich v přímé odvetě za to, že válečný tribunál vyšetřoval Izrael, dlouhodobého spojence USA, a že v roce 2024 na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vydal zatykač kvůli podezření z páchání válečných zločinů v Pásmu Gazy.
Izrael podobně jako USA, Čína či Rusko jurisdikci ICC neuznává. Trumpova vláda též sankcionovala několik soudců a prokurátorů ICC. Sankční postihy zahrnují zmrazení majetku daných osob ve Spojených státech a také zákaz cestování do země pro ně i jejich rodiny.
Washington neuznává jurisdikci ICC, jediného stálého mezinárodního soudu s pravomocí stíhat jednotlivce za genocidu, zločiny proti lidskosti, zločiny agrese a válečné zločiny. ICC sídlí v nizozemském Haagu a byl zřízen v roce 2002 mezinárodním společenstvím.
Svou jurisdikci ICC uplatňuje pouze v případě, že členský stát není schopen nebo ochoten stíhat zločiny sám. Spojené státy nikdy nebyly členem tohoto soudu. Stanovy ICC však soudu rovněž dávají pravomoc stíhat zločiny proti lidskosti spáchané na území členských států občany zemí, které na stanovy ICC nepřistoupily.
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