USA utahují šrouby kolem Kima. Korejské hokejistky se ale na olympiádě chystají na led společně

před 3 hodinami

Rusko a Čína odmítly pozvání na summit ve Vancouveru, kde se jedná o dalším postupu ohledně sankcí vůči Severní Koreji. Je to jako za studené války, tvrdí Moskva.

Soul/Vancouver - Sportovci z rozdělené Koreje jsou zvyklí stát proti sobě. Několikrát se v minulosti střetli jejich fotbalisté, letos v dubnu na světovém šampionátu hokejistky. Právě ženský hokej se ale může stát na únorových zimních olympijských hrách v jihokorejském Pchjongčchangu bodem nečekaného obratu.

Jižní Korea totiž navrhuje totalitnímu severu, aby hokejistky vytvořily jeden tým v jednom dresu. Korejském. "Je to téma, o kterém jednáme v rámci Mezinárodního olympijského výboru," řekl severokorejský zástupce ve výboru Čang Ung novinářům v Pekingu.

V postoji totalitní Severní Koreje nastal na začátku roku zásadní obrat. Hrozba válečného konfliktu se Spojenými státy ustoupila, namísto toho Pchjongjang jedná s Jižní Koreou o své účasti na olympiádě. K radosti jejích pořadatelů, kteří se obávali, že hrozba války může hry negativně ovlivnit. Například malým počtem diváků nebo neúčastí některých zemí.

Zatím to ale vypadá, že počet zúčastněných zemí naopak o jednu položku naroste. Mezinárodní olympijský výbor totiž zvažuje, že povolí start severokorejskému krasobruslařskému páru, přestože nepodal přihlášku na ZOH v řádném termínu.

Ve hře je rovněž společný pochod výprav Jižní a Severní Koreje na zahajovacím ceremoniálu pod jednou vlajkou. To by nebylo poprvé. Společně už sportovci nastoupili na olympiádě v roce 2000 v Sydney a o čtyři roky později v Aténách. Společný tým však ještě nevytvořili nikdy.

Olympijské jaro a americká skepse

Proč ženský hokej, a ne mužský? Severokorejští muži by kvalitou na olympijský turnaj nestačili. Jihokorejky a Severokorejky se ale loni utkaly v zápase ve II. divizi mistrovství světa. Jižanky zvítězily 3:0. Ženský hokej je navíc v Asii velmi populární, na ještě lepší úrovni než Korea hrají reprezentační týmy Japonska a Číny.

"Olympijské jaro" ve vztazích mezi oběma doposud silně znepřátelenými státy je očividné. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa ale hodnotí tání mezi Pchjongjangem a Soulem velmi opatrně.

USA na jedné straně souhlasily s tím, že po dobu zimních olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu neuskuteční v regionu plánované vojenské cvičení. Washington ale zároveň dál tlačí na co nejpřísnější ekonomickou blokádu KLDR kvůli jejím testům atomových bomb a balistických raket.

Chce zamezit jakýmkoliv zahraničním tankerům, aby v moři přečerpávaly surovinu do severokorejských lodí. Několikrát to ve vodách nedaleko KLDR prováděla plavidla registrovaná v Rusku, ačkoliv není jasné, zda to bylo se souhlasem ruských úřadů.

K sankcím schváleným Radou bezpečnosti OSN se připojila i Čína. Ta výrazně omezí obchod se Severní Koreou, včetně toho s ropou. Pořád to ale neznamená úplné hospodářské odříznutí režimu diktátora Kim Čong-una od okolního světa, po kterém Američané touží.

Rusko a Čína chybí

Ministři zahraničí 17 zemí, které stály v dobách korejské války v 50. letech minulého století na straně Soulu, se tento týden scházejí v kanadském Vancouveru. Na mimořádném summitu, svolaném kanadskou vládou, mají projednat další potenciální sankce vůči totalitní KLDR. Šéfové diplomacií Číny a Ruska ale mezi nimi chybí. Obě země odmítají přílišný tlak na vůdce Kim Čong-una.

"Je to obnovení studenoválečnické mentality, která škodí začátku dialogu mezi Severní a Jižní Koreou," uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Spojené státy to ale vidí jinak. "Přibývá důkazů, že Severní Korea cítí (mezinárodní) tlak, má problémy," okomentoval ekonomické sankce proti KLDR Brian Hook, ředitel odboru strategického plánování na americkém ministerstvu zahraničí.

