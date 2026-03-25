USA tlačí na Ukrajinu s tvrdou podmínkou. Bez zásadního průlomu hrozí konec jednání

Tlak Spojených států na Kyjev sílí. Podle představitelů z okolí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by Washington mohl opustit mírová jednání a obrátit pozornost k Íránu, pokud nedojde k zásadnímu průlomu.
Spojené státy podle zdrojů deníku Ukrajinska Pravda tlačí na Ukrajinu, aby stáhla své jednotky z Doněcké oblasti. Vyjednávání však zatím nepřináší výrazný pokrok.
Mezi ukrajinskými představiteli proto roste obava, že pokud nedojde k zásadnímu posunu, Washington by mohl jednání úplně opustit a soustředit se na konflikt s Íránem.
„Američané nevidí, jak bychom mohli dospět k dohodě,“ uvedl zdroj blízký prezidentovi Volodymyru Zelenskému po víkendových jednáních mezi Spojenými státy a Ukrajinou na Floridě.
Washington podle něj naznačil, že by mohl nabídnout bezpečnostní záruky. Ty by však musely být podmíněny stažením Ukrajiny z Donbasu.
„Trávíme obrovské množství času snahou odvést debatu od otázky stažení, ale nikam to nevede,“ popsal jeden z insiderů.
Jednání ovlivňuje loňská schůzka na Aljašce
Do jednání se podle listu stále promítá loňská schůzka mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským lídrem Vladimirem Putinem v aljašském Anchorage, na kterou Moskva stále odkazuje.
„Ať se řeší cokoli, vždy to skončí tím, že Američané řeknou: ‚Odejděte z Donbasu a my vám za to vybudujeme ráj na zemi, jak jsme se dohodli na Aljašce.‘“
Tlak navíc zvyšuje závislost Ukrajiny na západním financování. „Pokud EU nenajde řešení, na armádu nám peníze ještě zbudou, ale na sociální výdaje už ke konci roku ne,“ uvedl vysoce postavený představitel.
Přesto se objevují alespoň omezené známky posunu. Volodymyr Zelenskyj po jednáních připustil, že by mohly pokračovat výměny zajatců s Ruskem. Šéf Rady národní bezpečnosti a obrany Rustem Umerov zároveň potvrdil, že jednání s americkými představiteli budou pokračovat.
Zelenskyj také připustil, že Spojené státy nyní řeší více krizí současně. „Je zřejmé, že americká pozornost se v tuto chvíli soustředí především na situaci kolem Íránu a širší region, ale válka Ruska proti Ukrajině musí být rovněž ukončena,“ uvedl.
Jednání mezi Ruskem, Spojenými státy a Ukrajinou jsou v současnosti pozastavená. Kreml minulý týden uvedl, že trilaterální formát „má nyní pauzu“. Zdržení potvrdil i Kyjev. Podle mluvčího ministerstva zahraničí Heorhije Tychyje byla některá kola konzultací pouze odložena, nikoliv zrušena.
