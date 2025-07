USA tlačí na africké země, aby přijaly deportované Venezuelany, tvrdí Nigérie

Washington vyvíjí tlak na africké země, aby přijaly Venezuelany, které budou USA deportovat, prohlásil nigerijský ministr zahraničí Yusuf Tuggar. Nigérie, nejlidnatější země Afriky, je nemůže přijmout vzhledem ke svým vlastním problémům, řekl Tuggar.

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa tento týden požádala prezidenty pěti afrických zemí, kteří navštívili Bílý dům, aby od ní začali přijímat deportované migranty, sdělili dva představitelé s informacemi o rozhovorech.

Šéf nigerijské diplomacie ve čtvrtek řekl televizi Channels TV, že Nigérie to nemůže akceptovat. "USA vyvíjejí značný tlak na africké země, aby přijaly Venezuelany, kteří budou deportováni z USA, někteří rovnou z vězení," řekl Tuggar v Brazílii, kde se účastnil summitu skupiny BRICS.

"Pro zemi jako je Nigérie bude složité přijmout venezuelské vězně," řekl ministr s tím, že africká země s 230 miliony obyvatel má svých vlastních problémů dost.

Trump tento týden v Bílém domě přivítal hlavy Libérie, Senegalu, Guiney-Bissau, Mauritánie a Gabonu. Představil jim plán, podle kterého by africké země akceptovaly migranty cizích zemí deportovaných z USA, uvedl jeden liberijský a jeden americký představitel.

Americké ministerstvo zahraničí před schůzkou zaslalo vládám těchto afrických zemí vnitřní dokument s výzvou, aby souhlasily s "důstojným, bezpečným a rychlým přesunem" občanů třetích zemí ze Spojených států, informoval ve středu deník The Wall Street Journal.

Trumpova vláda hledá další země, které by od ní přijaly deportované přistěhovalce, od té doby, co v únoru uzavřela dohodu s Panamou, napsal deník. USA do středoamerické země na základě této dohody vyslaly letadlo s více než 100 migranty, kteří pocházeli především z Blízkého východu.

V březnu americká vláda hromadně deportovala přes dvě stovky Venezuelanů do věznice CECOT v Salvadoru, určené pro teroristy v rámci dohody, podle které má Washington za jejich roční pobyt zaplatit středoamerické zemi šest milionů dolarů (asi 126,6 milionu korun). Washington tvrdí, že jde o členy zločineckého gangu Tren de Aragua, kteří ohrožovali bezpečnost Spojených států. Právníci a příbuzní mnohých z nich ale takové obvinění odmítají.

Trumpova administrativa rovněž deportovala do Jižního Súdánu osm migrantů, z nichž se tam narodil pouze jeden.

Nejvyšší soud USA v červnu zrušil rozhodnutí soudu nižší instance, které bránilo vládě deportovat migranty do zemí, ze kterých nepocházejí, aniž by jim nejdříve dala možnost poukázat na obavy z mučení, pronásledování nebo smrti v dané zemi.