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Zahraničí

USA tajně varovaly Írán před Izraelem. Teď vyšlo najevo proč

Do Teheránu přijely zahraniční delegace na poslední rozloučení s ajatolláhem Alím Chameneím

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Írán se připravuje na největší smuteční událost od islámské revoluce. Režim očekává až 20 milionů lidí na sobotním pohřbu zabitého nejvyššího vůdce Alího Chameneího. Ve stejnou dobu ale vychází najevo, že USA během konfliktu tajně varovaly Teherán před izraelským plánem zabít další vrcholné představitele země. Důvod byl překvapivý, byli to lidé, se kterými chtěl Washington jednat o ukončení války.

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Teherán se během příštích dnů promění v jedno velké pietní místo. Černé vlajky už visí nad ulicemi, školy, mešity i sportovní haly se mění v provizorní ubytovny a hotely nabízejí padesátiprocentní slevy. Úřady posílily autobusovou i železniční dopravu a očekávají až 20 milionů účastníků smutečních akcí v Teheránu, Komu, Mašhadu i iráckých posvátných městech Nadžaf a Karbalá.

Iran Khamanei Funeral
Rakev ajatolláha Alího Chameneího je vystavena ve smuteční síni.Foto: AP

Pro režim nejde jen o pohřeb. „Masová účast bude referendem o islámské republice,“ prohlásil ajatolláh Mohammad Saídí. Po smrti Chameneího při americko-izraelském útoku chce vedení země zaplněnými ulicemi dokázat, že teokratický systém zůstává pevný i po největším otřesu za téměř půl století.

Život ajatolláha Alího Chameneího | Video: Reuters

Právě v době příprav na pohřeb vycházejí najevo informace, které odhalují hluboké rozpory mezi Washingtonem a Jeruzalémem.

Podle informací deníku The Washington Post nechal Washington letos na jaře přes zprostředkovatele varovat Teherán, že Izrael připravuje atentáty na ministra zahraničí Abbáse Arakčího a šéfa parlamentu Mohammada Bágera Ghalíbáfa. Oba patřili ke klíčovým vyjednavačům příměří v Pákistánu a následně měli sehrát hlavní roli při uzavření dohody o ukončení války a znovuotevření Hormuzského průlivu.

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Šlo o mimořádný krok. Spojené státy totiž varovaly svého protivníka před akcí svého nejbližšího spojence. „Když zabijete tyto lidi, odstraníte z íránského vedení pragmatiky,“ citují americká média jednoho z představitelů administrativy.

Napětí mezi Trumpem a Íránem se stupňuje. | Video: Reuters

Rozkol se naplno projevil po zabití Alího Larídžáního, jednoho z nejvýše postavených bezpečnostních činitelů. „Spojené státy hledaly partnera, se kterým by mohly jednat. A najednou byl pryč,“ popsal jeden ze západních diplomatů.

Farewell ceremony for late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei
Lidé procházejí kolem bývalého amerického velvyslanectví v Teheránu s protiamerickými graffiti.Foto: Reuters

Zatímco Izrael pokračoval v kampani cílených likvidací a usiloval o pád režimu, Washington dospěl k opačnému závěru, že íránské vedení válku přežije a bude s ním nutné vyjednávat. Prezident Donald Trump tehdy veřejně připustil, že izraelské atentáty diplomatické úsilí komplikují. „Zabili úplně všechny. Nechci, aby byli zabiti,“ prohlásil.

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Pokusy o likvidaci nového nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího i dalších představitelů podle amerických analytiků paradoxně posílily nejtvrdší část režimu. Místo oslabeného vedení dnes Írán vede nová generace, která má podle nich mnohem větší motivaci k odvetě a zároveň zůstává jediným partnerem, se kterým lze o budoucnosti země jednat.

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