Po Kubě i Čína. Americké diplomaty trápí záhadné zdravotní problémy, Washington je poslal domů

Lékaři diagnostikovali některým americkým diplomatům v Číně lehké poranění mozku.

Washington/Peking - Americké diplomaty v Číně potkalo to samé co jejich kolegy na Kubě. Začalo to bolestmi hlavy a nevolností, pokračovalo poruchami sluchu a příznaky, které lékaři přirovnávají k otřesu mozku. Několik z nich Američané evakuovali zpět do Spojených států.

Jde o lékařskou záhadu, kterou postižení diplomaté připisují nezvyklému zvuku, jemuž byli vystavení. Výsledky vyšetření ukazují u některých z nich na lehké poranění mozku.

Americké ministerstvo zahraničí už vyzvalo všechny své zaměstnance v Číně, aby při jakýchkoliv zdravotních potížích okamžitě vyhledali lékařskou pomoc.

První případy se objevily už v dubnu. Ve středu v noci z Číny odletěl zatím poslední postižený diplomat Mark A. Lenzi i s celou svou rodinou. Podle amerického listu The New York Times si poslední měsíce stěžoval na něco, co popsal jako "neurologické příznaky".

Podle agentury AP jsou evakuovaní Američané vyšetřováni na univerzitě v Pensylvánii, což je stejné místo, kde lékaři loni zkoumali lidi evakuované z velvyslanectví v Havaně.

Američtí zdravotníci nyní vyšetřují i další zaměstnance konzulátu v čínském městě Kanton a jejich rodiny. Mluvčí ministerstva zahraničí Heather Nauertová uvedla, že "několik osob" bylo odvezeno do USA. Kolik přesně lidí bylo evakuováno či problémy postiženo, ale neupřesnila. Zdravotní testy byly podle ní nabídnuty "komukoli, kdo zaznamenal znepokojivé příznaky nebo chce podstoupit základní vyšetření".

Čínské úřady, stejně jako ty kubánské tvrdí, že nemají žádné informace o tom, co za incidentem stojí.

Útočníci nemusí být z Kuby

Loni v Havaně trpělo zdravotními problémy 24 Američanů. Jednotlivé případy se od sebe velmi lišily, od vážného poškození či ztráty sluchu až po závratě, únavu, neschopnost soustředění se či nevolnost. Diplomaté byli mnohdy po velmi krátkém pobytu v Havaně nuceni vrátit se do vlasti.

"Záhadné útoky" na americké diplomaty na Kubě zhoršily vztahy mezi Washingtonem a Havanou. Spojené státy dokonce vyhostily kubánské diplomaty. Když se ale nyní objevily podobné problémy také v Číně, roste podle amerických médií podezření, že za nimi stojí přímo Peking nebo například Rusko.

Zatímco na Kubě žili američtí diplomaté v domech sami, v čínském Kantonu žijí v budovách spolu s dalšími cizinci nebo čínskými obyvateli. Nikdo jiný přitom zdravotními potížemi netrpí.

Nepříjemné zvuky, nebo toxiny?

Co nevolnost a poruchy sluchu způsobuje, také není úplně jasné. Existuje teorie o odposlouchávacích zařízeních nainstalovaných v bytech amerických diplomatů, která vysílají škodlivé zvuky, a to buď cíleně, nebo i zcela neúmyslně.

Další teorie tvrdí, že za zdravotními potížemi diplomatů může být působení nebezpečných toxinů.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo v úterý informoval, že byla ustavena pracovní skupina, která dosud nevysvětlené zdravotní problémy prošetří.

