USA spustily kampaň na zdiskreditování íránského vedení. Nezahrávejte si s ocasem lva, varuje Rúhání

Washington/Teherán - Spojené státy zahajují kampaň, která má za cíl znedůvěryhodnit íránské vedení. Záměrem je vyvolat nepokoje, přinutit Teherán ukončit jaderný program a přestat podporovat radikály. Agentuře Reuters to sdělily zdroje z amerických úředních kruhů obeznámené se situací. Íránský prezident Hasan Rúhání v neděli do USA vzkázal, že "Amerika by měla vědět, že válka s Íránem je matkou všech válek".

Podle současných i bývalých amerických úředníků představuje kampaň íránské lídry v nelichotivém světle. Používá i zveličené informace a protiřečí jiným oficiálním prohlášením včetně těch, která učinily bývalé americké administrativy.

Washington vůči Teheránu přitvrdil od nástupu Donalda Trumpa do úřadu prezidenta. Současná hlava Spojených států v květnu vypověděla jadernou dohodu s Íránem z roku 2015.

Bílý dům se ke kampani odmítl vyjádřit a americké ministerstvo zahraničí odmítlo dodat podrobnější informace k roli ministra Mikea Pompea. Podle zdrojů Reuters na kampani spolupracují právě Pompeo s bezpečnostním poradcem Bílého domu Johnem Boltonem.

Rúhání, jehož citovala agentura IRNA, na informaci reagoval před íránskými diplomaty. "Pane Trumpe, nezahrávejte si s ocasem lva, mohl byste litovat. Amerika by měla vědět, že mír s Íránem je matkou veškerého míru a že válka s Íránem je matkou všech válek. Vy nejste v pozici, abyste mohli íránský národ obrátit proti bezpečnosti a zájmům Íránu," sdělil prezident.

Vysoký íránský činitel, kterého oslovila agentura Reuters a který hovořil pod podmínkou anonymity, uvedl, že USA se marně pokoušejí podkopávat íránské vedení od islámské revoluce v roce 1979. "Neuspějí ani teď," řekl.