USA spálí antikoncepci za 9,7 milionu dolarů původně určenou pro chudé země

Spojené státy nechají ve Francii spálit antikoncepční prostředky v hodnotě 9,7 milionu dolarů (asi 203,6 milionu korun) původně určené pro chudé země poté, co americký prezident Donald Trump rozhodl přerušit americkou zahraniční pomoc.

Washington odmítl nabídku koupě těchto zásob, které měsíce ležely ve skladech v Belgii, od OSN i dalších humanitárních organizací. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na své zdroje.

Zásoby určené ke zničení obsahují antikoncepční implantáty a pilulky, stejně jako nitroděložní tělíska sloužící k prevenci nechtěného těhotenství, uvedly zdroje Reuters. Od té doby, co Trump po nástupu do Bílého domu náhle přerušil většinu dodávek pomoci do zahraničí prostřednictvím Agentury Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID), antikoncepční prostředky ležely ve skladu v belgickém městě Geel.

Související Trump nařkl exprezidenta Obamu z vlastizrady kvůli údajné volební manipulaci

Nyní poputují do zařízení ve Francii, které zpracovává zdravotnický odpad. Americká vláda za jejich spálení podle zdrojů zaplatí 160 tisíc dolarů (asi 3,4 milionu korun).

Američtí zákonodárci tento měsíc představili návrhy dvou zákonů s cílem zabránit zničení těchto zásob. Podle humanitárních organizací je však nepravděpodobné, že budou schváleny před tím, než bude antikoncepce spálena.