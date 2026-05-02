Reklama
Reklama
Zahraničí

USA sníží počet svých vojáků v Německu o pět tisíc. Tusk varuje před rozpadem NATO

ČTK

Spojené státy sníží počet svých vojáků v Německu o 5000 během příštích šesti až 12 měsíců. Napsala to dnes agentura Reuters, podle níž to nařídil americký ministr obrany Pete Hegseth.

Polský premiér Donald Tusk varoval před postupným rozpadem NATO.Foto: HN
Reklama

Ve spojenecké zemi NATO nyní slouží kolem 39 tisíc amerických vojáků. O možném snížení jejich počtu uvažoval americký prezident Donald Trump na začátku týdne, když kritizoval německého kancléře Friedricha Merze kvůli postoji k válce v Íránu.

Přítomnost amerických vojáků v Evropě, a zejména v Německu, je v německém a americkém zájmu, prohlásil dnes německý ministr obrany Boris Pistorius. Podle Pistoriuse není americké rozhodnutí nečekané a dalo se předvídat.

Související

„S Američany úzce spolupracujeme ... ve prospěch míru a bezpečnosti v Evropě, ve prospěch Ukrajiny a na odstrašení,“ řekl Pistorius. Evropské země ale podle něj na sebe musí vzít větší odpovědnost.

„Německo je na dobré cestě, bundeswehr se zvětšuje, vojenský materiál se nakupuje rychleji a vzniká infrastruktura,“ uvedl také šéf německého resortu obranu.

Reklama
Reklama

Tusk varuje před postupným rozpadem aliance

Největší hrozbou pro transatlantické společenství nejsou jeho nepřátele zvenčí, ale postupný rozpad aliance, napsal v reakci na stažení vojáků polský premiér Donald Tusk na sociální síti X.

Rozvrat v transatlantickém spojenectví Tusk označil za "katastrofální trend", který je nutné za každou cenu zvrátit.

Polský premiér se netají svými obavami ohledně role Spojených států v NATO. V nedávném rozhovoru s Financial Times uvedl, že si klade otázku, zda by Spojené státy v případě útoku Ruska na Evropu dodržely své závazky vůči svým spojencům v NATO a bránily je. Podle Tuska je nutné, aby Evropská unie měla skutečnou společnou obranu.

Nedostatečná podpora

Podle stanice NBC News chtěl Trump tímto krokem naznačit nespokojenost s mírou podpory, kterou evropští spojenci poskytli během izraelsko-americké války proti Íránu.

Reklama
Reklama

Berlín se podle Pistoria chce o dalších úkolech radit s partnery z takzvané evropské pětky - tedy s Británií, Francií, Polskem a Itálií.

„NATO spolupracuje se Spojenými státy, aby se seznámilo s podrobnostmi jejich rozhodnutí ohledně rozmístění sil v Německu,“ uvedla mluvčí NATO Allison Hartová na sociální síti X.

Tato změna podle ní dokládá, jak je potřebné, aby Evropa více investovala do obrany a převzala větší odpovědnost za bezpečnost aliance. Připomněla, že členové NATO se loni na summitu v Haagu dohodli, že obranné výdaje do roku 2035 zvýší na pět procent HDP.

Americký prezident Donald Trump o možném omezení počtu amerických vojáků v Německu uvažoval už začátkem týdne, když kritizoval německého kancléře Friedricha Merze kvůli jeho postoji k válce v Íránu.

Reklama
Reklama

Merz v pondělí prohlásil, že Američané v jednáních s Íránem zjevně nemají žádnou přesvědčivou strategii. Trump již dříve veřejně kritizoval Merze a představitele dalších členských států NATO za to, že se přímo nezapojili do vojenské kampaně USA proti Íránu.

Související

Americká armáda má v Německu silné zastoupení, jehož počátky sahají do období po druhé světové válce. Podle údajů amerického ministerstva obrany bylo v prosinci loňského roku na základnách po celém Německu rozmístěno více než 36 tisíc vojáků v aktivní službě spolu s téměř 1500 záložníky a 11 500 civilními zaměstnanci, uvádí NBC News.

Mohlo by Vás zajímat: Macron a Merz po konferenci v Mnichově promluvili o vztazích mezi USA a Evropou

Macron a Merz po konferenci v Mnichově promluvili o vztazích mezi USA a Evropou | Video: Reuters
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Cestovatel Tomáš Vaňourek se svou kolegyní Lindou Piknerovou po návratu z africké cesty s autem, které je doprovázelo celých pět let.

To už nikdo nedokáže, hecoval ho cestovatel Zikmund. Pět let proto putoval Afrikou, těšil se na pivo

Tomáš Vaňourek stál před několika dny před pražským magistrátem a z výrazu jeho tváře bylo zřejmé, že je opravdu velmi šťastný. Po pěti letech se vrátil domů z cesty, která nebyla nijak lehká, a už vůbec ne obyčejná. Ve stopách legendárních cestovatelů Hanzelky a Zikmunda absolvoval cestu po východním pobřeží Afriky a následně při cestě zpět do Evropy po západním pobřeží. Nebyl přitom sám.

Reklama
U.S. Secretary of State Rubio visits Slovakia

ŽIVĚ Zelenskyj pozval Fica do Kyjeva, ten mu slíbil podporu Ukrajiny

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes telefonicky pozval slovenského premiéra Roberta Fica do Kyjeva, Fico zase Zelenského do Bratislavy. Zelenskyj o tom informoval na síti X s tím, že Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie a že je připraven předat Kyjevu slovenské zkušenosti.

Reklama
Reklama
Reklama