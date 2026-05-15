Zahraničí

USA se chystají obvinit bývalého kubánského vůdce Raúla Castra. Zřejmě kvůli sestřelenému letadlu

ČTK

Spojené státy se chystají vznést obvinění proti bývalému kubánskému prezidentovi Raúlu Castrovi, napsala v noci na pátek agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného představitele amerického ministerstva spravedlnosti. Případné obvinění 94letého bratra někdejšího vůdce Fidela Castra se má pravděpodobně týkat sestřelení letadla, uvedl tento zdroj.

Bývalý kubánský prezident Raúl Castro na snímku z r. 2025Foto: Reuters
Zatím není jasné, kdy bude takové obvinění, které by musela schválit velká porota, vzneseno. Podle představitele, který s Reuters hovořil pod podmínkou zachování anonymity, by se tak nicméně mohlo stát v nejbližší době. Castro přes svůj pokročilý věk a bez politické funkce patří podle analytiků stále k nejmocnějším mužům na Kubě.

Stanice CBS již dříve informovala, že případ souvisí se sestřelením letadel floridské humanitární organizace Brothers to the Rescue z roku 1996.

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa označuje současnou komunistickou vládu na Kubě za zkorumpovanou a neschopnou a usiluje o její výměnu. Trump v poslední době vyvíjí na Kubu značný tlak, v lednu na ostrov uvalil prakticky ropnou blokádu, když hrozí sankcemi zemím, které by Kubě dodávaly ropu. To vede na ostrově k opakovaným rozsáhlým výpadkům elektrické energie a dusí tamní ekonomiku.

Představitelé obou zemí připustili, že Washington a Havana letos už vedly jednání, dosud se však zdálo, že bezvýsledně. Ve čtvrtek nicméně kubánská vláda oznámila, že na ministerstvu vnitra přijala delegaci USA vedenou šéfem americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Johnem Ratcliffem. Ten podle nejmenovaného představitele CIA čelným zástupcům kubánských bezpečnostních složek mimo jiné řekl, že Spojené státy jsou připraveny zabývat se ekonomickými a bezpečnostními otázkami Kuby, avšak pouze za předpokladu, že Havana uskuteční zásadní změny.

Ratcliffe se podle tohoto zdroje na jednání setkal také s Raúlem Guillermem Rodríguezem Castrem, zvaným též Raulito, jenž je vnukem Raúla Castra.

Studenti, žáci a přijímací zkoušky, učení, testy
Ztracení Einsteinové. Expert nastiňuje, proč místo osobností vychováváme úředníky

V pátek se uchazeči o střední školy dozvědí, jak dopadly jejich přijímací zkoušky. Pro mnohé tak začne martyrium druhého kola navzdory tomu, že kapacity škol poptávku „naplňují“. Nikoliv však tam, kde by žáci chtěli studovat. Proč je české školství stále zakleté? Jak si stojíme ve srovnání se zbytkem Evropy? Téma Spotlightu s Danielem Münichem, výkonným ředitelem think-tanku IDEA.

