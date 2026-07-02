Přeskočit na obsah
Benative
2. 7. Patricie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

USA sdělily Mezinárodnímu trestnímu soudu, že neuznávají jeho jurisdikci

ČTK

Americké ministerstvo spravedlnosti sdělilo Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC), že Spojené státy nebudou s tribunálem spolupracovat při žádném vyšetřování a odmítají, že by tento soud měl jakoukoliv jurisdikci nad Američany. Ministerstvo spravedlnosti to oznámilo na svém webu s tím, že USA nejsou smluvní stranou Římského statutu, kterým byl soud zřízen, a nikdy s autoritou ICC nesouhlasily.

Flag at half staff at the White House in Washington
Bílý dům. Washington, ilustrační fotoFoto: REUTERS – Kevin Lamarque
Reklama

"ICC se chová čím dál více nezákonným a nelegitimním způsobem," napsal prozatímní americký ministr spravedlnosti Todd Blanche v dopise předsedkyni ICC Tomoko Akaneové.

"Historie selektivního vymáhání práva a věrohodná obvinění z vnitřních přestupků jsou zdrojem pochybností o nestrannosti, důvěryhodnosti a legitimitě ICC," uvedl Blanche.

Americký prezident Donald Trump loni v únoru podepsal výnos, jímž na ICC uvalil sankce v odvetě za to, že se soud podle něj podílí na "nezákonných a neopodstatněných činech" namířených proti USA a jejich blízkému spojenci Izraeli.

Související

Trumpova administrativa sankcionovala nejméně 11 představitelů ICC včetně hlavního žalobce Karima Khana v odvetě za vyšetřování Izraele kvůli podezření z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v Pásmu Gazy či vyšetřování údajných válečných zločinů amerických vojáků v Afghánistánu. V roce 2024 soud vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.

Reklama
Reklama

Osoby na sankčním seznamu čelí zmrazení aktiv v USA a odříznutí od amerického finančního systému. Tři sankcionované soudkyně ICC ke konci června podaly žalobu na prezidenta Trumpa a další americké představitele včetně Blanche, šéfa diplomacie Marka Rubia a ministra financí Scotta Bessenta.

Odvetná opatření soudně napadly soudkyně Kimberly Prostová z Kanady, Solomy Balungi Bossaová z Ugandy a Reine Alapini-Gansouová z Beninu.

Spojené státy, Izrael, Rusko a Čína jsou mezi zeměmi, které neuznávají ICC. Tribunál podporují téměř všechny západní demokracie. Vznikl v roce 2002 jako soud poslední instance pro případy, kdy země nemají dostačující právní systémy pro vyvození odpovědnosti z těch nejzávažnějších mezinárodních trestných činů, jako jsou válečné zločiny, zločiny proti lidskosti či genocida.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Výbuch v Monaku těžce zranil na ukrajinského oligarchu Vadyma Jermolajeva, policie pátrá po pachateli
Výbuch v Monaku těžce zranil na ukrajinského oligarchu Vadyma Jermolajeva, policie pátrá po pachateli
Výbuch v Monaku těžce zranil na ukrajinského oligarchu Vadyma Jermolajeva, policie pátrá po pachateli

Úřady v souvislosti s útokem na oligarchu v Monaku pátrají po ženě

Úřady v souvislosti s pondělním výbuchem v Monaku, který zranil oligarchu a někdejšího ukrajinského občana Vadyma Jermolajeva a další dva lidi, pátrají po ženě. Podle serveru Le Figaro a stanice Bfm-TV vyšetřovatelé nyní nevylučují, že za útokem stála cizí mocnost. Bfm-TV také tvrdí, že úřadům se podařilo vypátrat místo, kde se nachází podezřelá. Je to evropská země mimo Monako a Francii.

Maggie Gyllenhaalova, herečka
Maggie Gyllenhaalova, herečka
Maggie Gyllenhaalova, herečka

Na karlovarský festival přiletěla i režisérka a herečka Maggie Gyllenhaalová

Do Karlových Varů ve čtvrtek přiletěla americká režisérka, scenáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová. V pátek převezme Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary. Gyllenhaalová na festivalu v sobotu 4. července uvede svůj nejnovější autorský počin, film Nevěsta!, který i produkovala. Podle zpravodaje ČTK na letišti Gyllenhaalová rozdala několik podpisů a úsměvy.

Aftermath of a Russian missile and drone attack in Kyiv
Aftermath of a Russian missile and drone attack in Kyiv
Aftermath of a Russian missile and drone attack in Kyiv

ŽIVĚ Ukrajinský dron zasáhl civilní autobus, tvrdí Rusko. Seděli v něm zahraniční turisté

Ruské noční útoky v Kyjevě zničily velký sklad Ukrajinského červeného kříže s uloženým vybavením a humanitární pomocí v hodnotě 79 milionů hřiven (37 milionů Kč). Údery, které byly podle primátora hlavního města Vitalije Klička největší, jaké kdy ruské síly na metropoli podnikly, si podle poslední bilance vyžádaly nejméně 21 mrtvých a desítky zraněných.

Reklama
ČR-film-festival-Karlovy Vary-Hoffman-FASTPIX, 60. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, MFF KV 2026, KVIFF
ČR-film-festival-Karlovy Vary-Hoffman-FASTPIX, 60. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, MFF KV 2026, KVIFF
ČR-film-festival-Karlovy Vary-Hoffman-FASTPIX, 60. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, MFF KV 2026, KVIFF

Hlavní festivalová star, oscarový herec Dustin Hoffman už je ve Varech

Na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary ve čtvrtek vpodvečer dorazil americký herec Dustin Hoffman. Hlavní festivalová hvězda převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na letišti na něho čekal přibližně tucet žadatelů o autogram. Populární herec po několika podpisech pod dohledem ochranky nasedl do připraveného festivalového auta a odjel do centra města.

Reklama
Reklama
Reklama