USA sdělily Mezinárodnímu trestnímu soudu, že neuznávají jeho jurisdikci

Americké ministerstvo spravedlnosti sdělilo Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC), že Spojené státy nebudou s tribunálem spolupracovat při žádném vyšetřování a odmítají, že by tento soud měl jakoukoliv jurisdikci nad Američany. Ministerstvo spravedlnosti to oznámilo na svém webu s tím, že USA nejsou smluvní stranou Římského statutu, kterým byl soud zřízen, a nikdy s autoritou ICC nesouhlasily.
"ICC se chová čím dál více nezákonným a nelegitimním způsobem," napsal prozatímní americký ministr spravedlnosti Todd Blanche v dopise předsedkyni ICC Tomoko Akaneové.
"Historie selektivního vymáhání práva a věrohodná obvinění z vnitřních přestupků jsou zdrojem pochybností o nestrannosti, důvěryhodnosti a legitimitě ICC," uvedl Blanche.
Americký prezident Donald Trump loni v únoru podepsal výnos, jímž na ICC uvalil sankce v odvetě za to, že se soud podle něj podílí na "nezákonných a neopodstatněných činech" namířených proti USA a jejich blízkému spojenci Izraeli.
Trumpova administrativa sankcionovala nejméně 11 představitelů ICC včetně hlavního žalobce Karima Khana v odvetě za vyšetřování Izraele kvůli podezření z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v Pásmu Gazy či vyšetřování údajných válečných zločinů amerických vojáků v Afghánistánu. V roce 2024 soud vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
Osoby na sankčním seznamu čelí zmrazení aktiv v USA a odříznutí od amerického finančního systému. Tři sankcionované soudkyně ICC ke konci června podaly žalobu na prezidenta Trumpa a další americké představitele včetně Blanche, šéfa diplomacie Marka Rubia a ministra financí Scotta Bessenta.
Odvetná opatření soudně napadly soudkyně Kimberly Prostová z Kanady, Solomy Balungi Bossaová z Ugandy a Reine Alapini-Gansouová z Beninu.
Spojené státy, Izrael, Rusko a Čína jsou mezi zeměmi, které neuznávají ICC. Tribunál podporují téměř všechny západní demokracie. Vznikl v roce 2002 jako soud poslední instance pro případy, kdy země nemají dostačující právní systémy pro vyvození odpovědnosti z těch nejzávažnějších mezinárodních trestných činů, jako jsou válečné zločiny, zločiny proti lidskosti či genocida.
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