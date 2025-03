Špion Stasi a USA tajně jednali o ruském plynu. Řešili možnou obnovu Nord Stream 2

Dávný přítel ruského prezidenta Vladimira Putina z dob jeho špionské éry a investoři s úzkými vazbami na administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa vedli podle britského listu The Financial Times tajná jednání o obnovení poničeného plynovodu Nord Stream 2 financovaného zejména ruským Gazpromem. Plán by mohl USA umožnit získat značný vliv na dodávky energie do Evropy.

Oním starým přítelem Vladimira Putina je podle The Financial Times Matthias Warnig, bývalý důstojník východoněmecké tajné služby Stasi. S Putinem se měli setkávat mezi léty 1985 až 1990, kdy byl současný ruský prezident příslušníkem sovětské tajné služby KGB v tehdejší Německé demokratické republice. Z Warniga se stal po konci kariéry u tajných služeb byznysmen, který pracoval mimo jiné pro ruský Gazprom. Na starosti měl do roku 2023 právě i Nord Stream 2.

Jedno z potrubí tohoto plynovodu však bylo zničeno při sabotáži v září 2022. Ta poškodila i oba potrubní systémy staršího projektu Nord Stream 1. Němečtí žalobci se domnívají, že akci provedla ukrajinská skupina. Nord Stream 2 má nicméně ještě druhé potrubí s roční kapacitou 27,5 miliardy kubických metrů zemního plynu. Tato část je nepoškozená, ale dosud nevyužívaná.

Warnigova akce jako zprostředkovatele jednání zahrnovala podle Financial Times kontakt Trumpovy administrativy skrze americké investory a nakonec vedla k tomu, že jedno investiční konsorcium z USA již vypracovalo návrh dohody s Gazpromem pro období po zrušení sankcí. Podle listu to svědčí o postupném sbližování mezi Washingtonem a Moskvou.

Britské noviny The Times v této souvislosti připomínají, že během svého prvního funkčního období Donald Trump vyvíjel úsilí ke zrušení projektu Nord Stream 2 a lobboval v Německu, aby místo něj nakupovalo z USA zkapalněný zemního plyn. "Ve znamení náhlého uvolnění napětí mezi Ruskem a USA od Trumpova návratu do Bílého domu ale údajně zcela obrátil svůj postoj. Možná dohoda by zahrnovala americké investory, kteří by zachránili Nord Stream 2 před bankrotem a získali podíl ve společnosti," informuje britský tisk.

Podle německého deníku Bild americkou stranu na jednání, které se uskutečnilo ve Švýcarsku, zastupoval mimo jiné Richard Grenell, někdejší šéf tajných služeb (DNI) a velvyslanec v Německu. Dnes působí jako Trumpův zmocněnec pro speciální mise. Součástí týmu měl být i Stephen Lynch, bohatý americký podnikatel s vazbami na Trumpa. Bývalý východoněmecký špion Warnig i Grenell účast na jednání popřeli. Lynch se dosud nevyjádřil.

Nový plán by přitom mohl teoreticky poskytnout USA značný vliv na dodávky energie do Evropy. Stalo by se tak samozřejmě v případě, že by byl provoz Nord Streamu 2 skutečně obnoven. A to by i přes případné zrušení sankcí proti Moskvě a následnou dohodu Američanů s Rusy a Gazpromem mohl být problém, jelikož by transport plynu muselo schválit Německo. Německá vláda navíc v roce 2022 zrušila licenční řízení pro Nord Stream 2 a nikdy nevydala dokumenty potřebné k jeho provozu.

"USA by ale mohly říct: 'Teď bude Rusko spolehlivé, protože uprostřed toho budou důvěryhodní Američané'," uvedl bývalý vysoce postavený americký úředník obeznámený s jednáními. Dle Financial Times se v posledních týdnech o údajných jednání ohledně Nord Stream 2 dozvěděli i vysocí představitelé Evropské unie a téma intenzivně probírali. Děje se tak v době, kdy Trumpova administrativa usiluje o mírovou dohodu ve válce na Ukrajině a Evropané mají pocit, že USA mnohem více jednají s agresorem než s napadenou Ukrajinou.

Trump přitom již Rusku přislíbil hospodářskou spolupráci, pokud se podaří mírové dohody dosáhnout. Klíčový ekonomický vyslanec Kremlu pro jednání s USA Kirill Dmitrijev pak pro americkou stanici CNN řekl, že spolupráce s USA by mohla "zahrnovat energetické" dohody určitého druhu. Bližší podrobnosti neuvedl.

Video: Únik na Nord Stream 1 a 2: Video zachycuje kruh zčeřené hladiny, který má kilometr v průměru (27. 9. 2022)