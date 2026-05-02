USA rozšířily sankce proti Kubě, ta opatření důrazně odmítá

Americký prezident Donald Trump rozšířil sankce proti kubánské vládě. Uvedla to agentura Reuters, která se odvolává na nejmenovaného představitele Bílého domu.
Spojené státy již v lednu uvalily na karibský ostrov ropné embargo, které výrazně prohloubilo tamní ekonomickou krizi. Kubánský ministr zahraničí Bruno Rodriguez nová opatření důrazně odmítl.
Sankce se mají zaměřit na osoby, subjekty či přidružené subjekty, které podporují bezpečnostní složky kubánské vlády, podílejí se na korupci nebo závažně porušují lidská práva. Postihnout mají také představitele či příznivce vlády. Podle Reuters zatím není zcela jasné, koho přesně sankce zasáhnou.
Ministr Rodriguez uvedl, že země nová opatření odmítá. Zdůraznil, že „jednostranná donucovací opatření“ porušují Chartu OSN a mají za cíl uvalit „kolektivní trest na kubánský lid“.
„USA nemají vůbec žádné právo uvalovat opatření proti Kubě nebo proti třetím zemím či subjektům. Nenecháme se zastrašit,“ uvedl Rodriguez v příspěvku na síti X.
Tvrdý postup vůči Kubě prosazuje Trump i představitelé jeho administrativy, podle kterých ostrov potřebuje výraznou změnu. USA vůči Kubě uplatňují již desítky let blokádu a začátkem ledna také unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženu, které viní z narkoterorismu. Trump poté zakázal dodávky ropy z Venezuely na Kubu a pohrozil sankcemi zemím, které by ropu na karibský ostrov dodávaly.
Washington embargo uvolnil koncem února, kdy povolil prodej paliva tamním podnikatelům s podmínkou, že z něj nebudou profitovat státní instituce. Trump rovněž na konci března povolil z humanitárních důvodů připlutí prvního ropného tankeru, ruského plavidla Anatoly Kolodkin.
Havana tentýž měsíc potvrdila, že s Washingtonem vede rozhovory s cílem řešit vzájemné spory, k aktuálnímu stavu jednání se však podle AFP vyjadřuje velmi zdrženlivě.
Americký soud pozastavil zasílání potratové pilulky poštou
Americký federální odvolací soud dnes dočasně pozastavil zasílání potratové pilulky mifepriston poštou. Informovaly o tom agentury Reuters a AP.
Pastrňákův gól nestačil, Bruins v play off končí. Montreal bude bojovat v sedmém zápase
Ani gól Davida Pastrňáka po přihrávce Pavla Zachy neodvrátil prohru hokejistů Bostonu 1:4 s Buffalem a vyřazení z play off NHL. Sabres vyhráli sérii 4:2.
ŽIVĚ Trump: Neukončíme válku předčasně, aby se konflikt za tři roky neopakoval
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Spojené státy neukončí konflikt s Íránem předčasně, aby se podle jeho slov podobný problém za tři roky neopakoval. Jeho administrativa obešla schválení Kongresem a povolila miliardový prodej zbraní svým spojencům na Blízkém východě.
UFO pod kontrolou armády. Co se stalo ve stínech lesa v Rendleshamu
Konec roku 1980. Na přísně střežené americké základně v Británii se vojáci setkávají s neznámým objektem. Zanechává stopy, měřitelnou radioaktivitu a je zdokumentován na audiozáznamu i v úředním memorandu zástupce velitele. Navzdory snahám o utajení a zastrašování svědků se incident stal nejlépe doloženým případem UFO, jehož děsivá specifika otřásají základy lidského poznání.
Jak nám to mohlo utéct? nechápal smolař. Češi i tak mají jedinečnou šanci
Euforii z příznivého vývoje vystřídalo těžké zklamání. Čeští hokejisté do 18 let vyšli z dramatické semifinálové bitvy proti Švédsku jako poražení, což skousávali těžko. Na mistrovství světa ale pořád mají jedinečnou příležitost zlomit „prokletí“.