USA řeší tresty pro spojence v NATO, ve hře je i pozastavení členství Španělska

Spojené státy podle interního e-mailu amerického ministerstva obrany uvažují o tom, jak potrestat spojence v NATO za jejich neochotu pomoci v amerických vojenských operacích proti Íránu, napsala v pátek agentura Reuters s odkazem na nejmenovaného amerického představitele. Podle něj je jedna z možností pozastavení členství Španělska v Severoatlantické alianci.
Dále je ve hře například přehodnocení americké pozice vůči britským nárokům na Falklandy. V praxi je ale právní mechanismus vyloučení člena poněkud nejasný a z e-mailu není zřejmé, jak by toho USA chtěly docílit.
E-mail vyjadřuje frustraci nad tím, že někteří spojenci podle všeho váhají nebo odmítají poskytnout Spojeným státům přístup, základny a práva přeletu – souhrnně označované jako ABO – pro válku s Íránem, uvedl činitel, jenž hovořil pod podmínkou anonymity.
V e-mailu se uvádí, že ABO představuje "naprosté minimum pro NATO", dodal tento zdroj s tím, že návrhy na to, jak dát spojencům najevo americkou nelibost, kolují na vysokých úrovních v Pentagonu.
Jedna z variant počítá s tím, že by "problematické" země přišly o důležité či prestižní pozice v NATO, uvedl činitel.
Prezident Donald Trump ostře kritizoval alianční spojence za to, že neposlali námořnictvo na pomoc s otevřením Hormuzského průlivu, který se po zahájení americko-izraelských úderů na Írán z letošního 28. února uzavřel pro globální lodní dopravu. Trump zároveň prohlásil, že zvažuje vystoupení z aliance.
Podle zmíněného činitele však e-mail takový krok nenavrhuje. Neobsahuje ani návrh na uzavření základen v Evropě. Zda mezi zvažovanými možnostmi je i očekávané snížení počtu amerických sil v Evropě, ale zdroj odmítl komentovat.
„Jak řekl prezident Trump, navzdory všemu, co Spojené státy pro své spojence v NATO udělaly, oni tu pro nás nebyli,“ odpověděla na žádost o vyjádření k e-mailu tisková mluvčí Pentagonu Kingsley Wilsonová.
Válka Spojených států a Izraele s Íránem vyvolala vážné otázky o budoucnosti 76 let staré aliance a podle analytiků a diplomatů také bezprecedentní obavy, že by USA nemusely přijít na pomoc evropským spojencům, pokud by byli napadeni.
Británie, Francie a další země uvádějí, že zapojení do americké námořní blokády íránských přístavů by znamenalo vstup do války. Zároveň ale deklarují ochotu pomoci udržet Hormuzský průliv otevřený, jakmile bude dosaženo trvalého příměří nebo konflikt skončí.
Představitelé Trumpovy administrativy však zdůrazňují, že NATO nemůže fungovat jednostranně. Vyjádřili frustraci ze Španělska, kde socialistická vláda uvedla, že nedovolí využít své základny ani vzdušný prostor k útokům na Írán.
Možnost pozastavit členství Španělska v alianci by podle e-mailu měla jen omezený dopad na americké vojenské operace, ale výrazný symbolický efekt. Dotyčný činitel neupřesnil, jak by Spojené státy mohly takový krok prosadit, a agentura Reuters nedokázala bezprostředně ověřit, zda NATO vůbec disponuje mechanismem, který by to umožňoval.
Španělský premiér Pedro Sánchez v pátek řekl, že jeho vláda nebude komentovat e-maily, ale bude vycházet z oficiálních dokumentů a pozic.
