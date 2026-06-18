USA projevily zájem o možné zřízení stálé americké základny v Polsku, zní z Varšavy

Spojené státy projevily zájem o možné zřízení stálé americké vojenské základny v Polsku, řekl ve středu agentuře AP náměstek polského ministra obrany Cezary Tomczyk. Učinil tak den poté, co polská vláda schválila kroky umožňující vznik takové základny na východním křídle NATO.
„Američané mají zájem o polskou nabídku umístit zde stálou základnu,“ uvedl Tomczyk s tím, že by ji financovaly obě země. Americké ministerstvo obrany ve Washingtonu na dotaz uvedlo, že k věci nemá co nového sdělit.
Polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nedávno uvedl, že Poláci dělají vše, co je v jejich silách, aby stálou základnu získali, ale „rozhodnutí bude vždy na straně Američanů“.
V Polsku je nyní rozmístěno na 10 tisíc amerických vojáků, většina z nich na rotační základě. Polská vláda doufá, že v zemi budou trvale tisíce amerických vojáků, i když Spojené státy nyní přehodnocují svou vojenskou přítomnost v Evropě pokud jde o personál i výzbroj.
Administrativa prezidenta Donalda Trumpa v květnu náhle pozastavila vyslání dalších 4000 vojáků do Polska. O něco později ale Trump oznámil vyslání dalších 5000 vojáků, žádné další podrobnosti však neuvedl, a tak není ani zřejmé, kdy vojáci přijedou.
V květnu se v médiích také objevily zprávy, že Spojené státy zmenší objem vojenských sil, které by daly k dispozici na pomoc evropským členům NATO v případě velké krize, jakou by byl například útok na některý z těchto států. Navíc americký ministr obrany Pete Hegseth nařídil snížení počtu amerických vojáků v Německu o 5000 během šesti až 12 měsíců; v současnosti má americký kontingent v Německu zhruba 35 tisíc příslušníků.
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