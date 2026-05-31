USA při úderu na loď v Tichém oceánu zabily tři lidi, označily je za pašeráky

Armáda Spojených států v sobotu při útoku na loď na východě Tichého oceánu zabila tři lidi. Oznámilo to na síti X velitelství americké armády SOUTHCOM, podle kterého plavidlo provozovaly neupřesněné teroristické organizace.
Americká armáda v Karibiku a v Tichém oceánu útočí na plavidla, jejichž posádky považuje za pašeráky drog.
Spojené státy loni v září zahájily útoky proti malým lodím v Karibském moři a později i ve východním Tichém oceánu, jejichž posádky označují za narkoteroristy. Americký prezident Donald Trump dříve uvedl, že USA jsou v ozbrojeném konfliktu s drogovými kartely v Latinské Americe, a útoky označil za nutnou eskalaci k potlačení pašování drog do země.
Trumpova administrativa nikdy neposkytla spolehlivé důkazy na podporu tvrzení, že zasažené lodě se skutečně podílely na obchodování s drogami.
Legalita této kampaně, která oficiálně míří na drogové kartely vyvážející narkotika do Spojených států, vyvolává vášnivou debatu jak na mezinárodní úrovni, tak i v rámci americké politiky. Experti a představitelé OSN tyto činy odsoudili jako mimosoudní popravy.
