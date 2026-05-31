Zahraničí

USA při úderu na loď v Tichém oceánu zabily tři lidi, označily je za pašeráky

ČTK

Armáda Spojených států v sobotu při útoku na loď na východě Tichého oceánu zabila tři lidi. Oznámilo to na síti X velitelství americké armády SOUTHCOM, podle kterého plavidlo provozovaly neupřesněné teroristické organizace.

FILE PHOTO: Cargo ships in the Gulf, near the Strait of Hormuz
FILE PHOTO: Cargo ships in the Gulf, near the Strait of Hormuz, as seen from northern Ras al-Khaimah, near the border with Oman’s Musandam governance, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in United Arab Emirates, March 11, 2026./File PhotoFoto: REUTERS
Americká armáda v Karibiku a v Tichém oceánu útočí na plavidla, jejichž posádky považuje za pašeráky drog.

Spojené státy loni v září zahájily útoky proti malým lodím v Karibském moři a později i ve východním Tichém oceánu, jejichž posádky označují za narkoteroristy. Americký prezident Donald Trump dříve uvedl, že USA jsou v ozbrojeném konfliktu s drogovými kartely v Latinské Americe, a útoky označil za nutnou eskalaci k potlačení pašování drog do země.

Trumpova administrativa nikdy neposkytla spolehlivé důkazy na podporu tvrzení, že zasažené lodě se skutečně podílely na obchodování s drogami.

Legalita této kampaně, která oficiálně míří na drogové kartely vyvážející narkotika do Spojených států, vyvolává vášnivou debatu jak na mezinárodní úrovni, tak i v rámci americké politiky. Experti a představitelé OSN tyto činy odsoudili jako mimosoudní popravy.

Podle mysliveckých spolků a organizací, které se záchraně věnují, uhyne při senosečích v Česku každoročně přibližně 50 až 60 tisíc srnčat.

Srnčata proti sekačkám. Na českých loukách začal ranní boj o život

Louky vypadají za svítání klidně. Jenže právě tam se každé jaro během několika ranních hodin rozhoduje o životě tisíců srnčat. Mláďata schovaná ve vysoké trávě při nebezpečí neutíkají. Instinkt jim velí zůstat nehybně ležet – i ve chvíli, kdy se k nim blíží několik tun těžká sekačka.

Anime nebo manga jako lék na depresi. Japonsko zkouší novou metodu

Francesco Panto strávil dětství a dospívání na Sicílii, ale vzor muže, jakým se chtěl stát, našel v postavách japonských komiksů manga. Dospěl, stal se z něj psychiatr a nyní žije v Japonsku, kde se snaží prosadit terapii založenou na myšlence, že animované seriály anime či manga můžou pomoci mladým lidem s psychickými potížemi.

KVÍZ: Panda, kivi nebo quokka? Jen opravdoví znalci dokáží přiřadit všechna zvířata k jejich domovům

Panda v čínských bambusových lesích, lemuři na Madagaskaru nebo „usměvavá“ quokka v Austrálii. Některá zvířata jsou natolik úzce spojená s jediným místem na planetě, že je nikde jinde ve volné přírodě nenajdeme. Právě jim se říká endemité - unikátní organismy, které se vyvinuly v izolaci a žijí v jednom koutě světa. Poznáte v našem kvízu, odkud pocházejí nejpodivuhodnější zvířata planety?

