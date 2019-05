Američané začali stěhovat stovky migrantů. Centra v Texaxu jsou už přetížená

Americké úřady v pátek začaly s leteckou přepravou stovek rodin migrantů z center v Texasu do kalifornského San Diega, aby tak ulevily přetíženým zařízením při hranici s Mexikem, informovala agentura Reuters. Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) zvažuje přemístění řádově tisíců lidí od americko-mexické hranice.

CBP uvádí, že u hranice bylo od začátku loňského října zadrženo 520 000 lidí, nejvíce za posledních deset let. Jen minulý týden pohraničníci zatkli každý den v průměru 4500 migrantů z Latinské Ameriky a úřady na tento nápor práce nestačí, střediska nejsou připravena například na příchod vysokého počtu dětí.

Americký prezident Donald Trump kvůli přílivu migrantů na hranici s Mexikem vyhlásil stav nouze, aby si zajistil peníze na stavbu hraniční zdi, kterou sliboval během volební kampaně před třemi lety.

Zatím jsou plánovány tři lety týdně z oblasti údolí Rio Grande do regionu San Diega. Do každého letadla se vejde okolo 130 osob. Do těchto letů nebudou zařazovány děti bez doprovodu rodičů. Podle médií se uvažuje o tom, že letadla by mohla migranty přepravovat také do Detroitu, Miami nebo do Buffala ve státu New York, kde má CBP svá centra. Už nyní pohraničníci organizují převoz migrantů autobusy z údolí Rio Grande do asi 160 kilometrů vzdáleného texaského města Laredo.

Pracovníci center v údolí Rio Grande odeberou migrantům před letem do San Diega otisky prstů a zkontrolují jejich zdravotní stav. Totéž se uskuteční po přistání. Rozmístěni budou v osmi střediscích pohraniční stráže v oblasti San Diega. Úřad pro imigraci a cla (ICE) pak rozhodne, zda budou migranti zadrženi nebo propuštěni. Od loňského října američtí úředníci obvykle rodiny latinskoamerických běženců rychle propouštějí, ale upozorňují je, že musejí přijít k imigračnímu soudu, napsala agentura AP.

Trump minulý měsíc varoval, že migranty bez dokladů nechá přemístit z internačních center do měst, která se brání migrační politice jeho vlády. Jde například o San Francisco nebo New York.