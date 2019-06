USA požádaly Británii o vydání zakladatele WikiLeaks Assange, hrozí mu doživotí

před 19 minutami

Spojené státy formálně požádaly Británii o vydání zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange, kterého viní mimo jiné z ohrožení národní bezpečnosti. Podle agentury Reuters to dnes potvrdily britské úřady, které Australana zadržely v dubnu. Pokud by byl Assange vydán do USA a uznán vinným, hrozí mu, že stráví zbytek života za mřížemi.

"Obdrželi jsme kompletní žádost o vydání," řekl Reuters mluvčí britského ministerstva vnitra, podle něhož byl Assange zatčen na základě předběžné americké žádosti, kterou nyní Washington doplnil její plnou verzí, již budou britské úřady posuzovat. Podle zdrojů Reuters odeslaly USA žádost minulý týden krátce předtím, než vypršela zákonná lhůta. Britská policie zatkla sedmačtyřicetiletého Australana na ekvádorské ambasádě v Londýně poté, co mu vláda jihoamerické země zrušila azyl. USA jej nejprve obvinily z průniku do počítačů ministerstva obrany, za což mu hrozilo maximálně pět let vězení. V květnu však Washington obvinění rozšířil o další téměř dvě desítky trestných činů včetně nezákonného zveřejnění tajných dokumentů, kterým Assange údajně ohrozil americkou bezpečnost. Za účelem získání informací se Assange podle americké prokuratury spikl s bývalým specialistou vojenské tajné služby Bradleym Manningem, který mu pomohl získat tajné dokumenty týkající se válek v Iráku a Afghánistánu. Pokud by byl Australan uznán vinným ve všech bodech, hrozí mu úhrnný trest přes sto let vězení. Assangeovi právníci se podle Reuters k dnešní informaci o americké žádosti nevyjádřili. O vydání Australana usiluje také Švédsko, kde čelí obvinění ze znásilnění. Assange jej odmítá a označuje za zástěrku ve snaze dostat jej do USA.