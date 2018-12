Matce hrozilo, že kvůli Trumpovu zákazu neuvidí umírajícího syna. USA jí daly výjimku

před 2 hodinami

Jemenská žena Shaima Swilehová, které v Oaklandské nemocnici umírá její dvouletý syn, bude moct přijet do Spojených států a strávit s ním poslední hodiny jeho života. V úterý o tom rozhodlo americké ministerstvo zahraničí, které ženě udělilo výjimečné vízum. Jemen přitom spadá do seznamu zemí, jejichž obyvatelé mají podle Trumpovy legislativy zakázáno cestovat do Spojených států. Prostřednictvím představitelů Rady pro americko-islámské vztahy o tom informoval web televize CNN.

Zpráva přišla krátce po tom, co chlapcův otec Ali Hassan vystoupil na televizi CNN s prosbou o urychlení vydání víza jeho ženě, aby mohla naposledy vidět svého syna. "Čas pro mého syna utíká. Přeje si jen vidět svého syna, to je vše. Chceme být spolu," řekl v televizi Hasan. Dvaadvacetiletý Hasan a jeho syn Abdulláh jsou občany Spojených států, Swilehová ale žije v Egyptě. Protože pochází z Jemenu, nemůže do USA odcestovat. Jemenci mají totiž podle legislativy zavedené loni Donaldem Trumpem zakázáno cestovat na území USA. Svou prosbu tedy Hasan směřoval i na prezidenta Trumpa. "Všechny rodiny by měly být spolu. Můj syn čelí smrti. Právě si procházím ztrátou svého syna. Je to velmi těžké pro mě, mou matku, mou rodinu a i pro mou ženu," řekl na tiskové konferenci. Abdulláh, který měl v sobotu narozeniny, trpí genetickou poruchou mozku. Jeho otec ho na léčení do USA zavezl 1. října. To bylo zatím naposledy, co ho jeho matka viděla. "Shaima Swileh bude moct odletět prvním možným letem z Egypta," potvrdil Basim Elkarra, ředitel oddělení rady pro oblast Sacramento Valley. I přesto ale existuje možnost, že přijede pozdě. Nejkratší lety s nejméně přestupy do San Francisca mohou trvat i 20 hodin nebo déle. Abdulláh už je podle otce na přístroje napojen více než měsíc. Podle doktorů pacienti trpící podobnou nemocí i přes podporu přístrojů většinou přežijí pouze dva nebo tři týdny, maximálně měsíc. "Všichni doufáme, že to stihne včas a uvidí svého syna v jeho posledních hodinách. Alespoň bude moci svého syna pohřbít, truchlit se ctí a najde smír s bolestí," řekl Elkarra. Dekret zakazující vstup na území Spojených států obyvatelům zejména muslimských zemí prezident Trump zavedl v roce 2017 jako součást protiimigračních a protiteroristických opatření. Schválení nynější verze, která se vztahuje na občany Íránu, Jemenu, Libye, Somálska, Sýrie, Severní Koreje a Venezuely, je považováno za jeden z největších osobních úspěchů Donalda Trumpa v prezidentském křesle.