19. 5.
Zahraničí

USA potvrdily pokračující vojenskou přítomnost v Polsku, řekl ministr obrany

ČTK

Spojené státy budou nadále udržovat svou vojenskou přítomnost v Polsku. Potvrdil to v úterý polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz po telefonním hovoru se svým americkým protějškem Petem Hegsethem, uvedla agentura PAP. Polský ministr tak chtěl vyvrátit spekulace o snižování počtu amerických vojáků v zemi.

Pete Hegseth Donald Trump, archivní foto.Foto: Reuters
"Americký ministr obrany potvrdil, že závazek Spojených států k obraně a bezpečnosti Polska zůstává stejný," napsal Kosiniak-Kamysz na síti X.

Podle Kosiniaka-Kamysze Hegseth potvrdil, že Pentagon připravuje nový plán na přesun amerických sil v Evropě. "Právě se odehrává přesun amerických vojenských sil a prostředků v Evropě, ale nebylo přijato žádné rozhodnutí o snížení vojenských kapacit USA v Polsku," dodal polský ministr obrany.

Polsko, jako člen NATO, považuje vztahy se Spojenými státy za klíčový pilíř své bezpečnosti, zejména v souvislosti se zvýšenou ruskou hrozbou.

Americký prezident Donald Trump.

ŽIVĚ Trump nevylučuje další útok na Írán. Teherán podle něj žádá o dohodu

Spojené státy možná budou muset znovu zaútočit na Írán. V úterý to podle agentury Reuters prohlásil americký prezident Donald Trump s tím, že jistý si ale není. Poznamenal také, že Teherán prosí o uzavření dohody s Washingtonem. USA společně s Izraelem na konci února zaútočily na Írán s deklarovaným cílem zabránit islámské republice získat jaderné zbraně.

