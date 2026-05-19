USA potvrdily pokračující vojenskou přítomnost v Polsku, řekl ministr obrany

Spojené státy budou nadále udržovat svou vojenskou přítomnost v Polsku. Potvrdil to v úterý polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz po telefonním hovoru se svým americkým protějškem Petem Hegsethem, uvedla agentura PAP. Polský ministr tak chtěl vyvrátit spekulace o snižování počtu amerických vojáků v zemi.
"Americký ministr obrany potvrdil, že závazek Spojených států k obraně a bezpečnosti Polska zůstává stejný," napsal Kosiniak-Kamysz na síti X.
Podle Kosiniaka-Kamysze Hegseth potvrdil, že Pentagon připravuje nový plán na přesun amerických sil v Evropě. "Právě se odehrává přesun amerických vojenských sil a prostředků v Evropě, ale nebylo přijato žádné rozhodnutí o snížení vojenských kapacit USA v Polsku," dodal polský ministr obrany.
Polsko, jako člen NATO, považuje vztahy se Spojenými státy za klíčový pilíř své bezpečnosti, zejména v souvislosti se zvýšenou ruskou hrozbou.
ŽIVĚ Trump nevylučuje další útok na Írán. Teherán podle něj žádá o dohodu
Spojené státy možná budou muset znovu zaútočit na Írán. V úterý to podle agentury Reuters prohlásil americký prezident Donald Trump s tím, že jistý si ale není. Poznamenal také, že Teherán prosí o uzavření dohody s Washingtonem. USA společně s Izraelem na konci února zaútočily na Írán s deklarovaným cílem zabránit islámské republice získat jaderné zbraně.
Osoba s rizikem nákazy ebolou je podle amerického institutu CDC na cestě do Česka
Jedna z osob s vysokým rizikem nákazy ebolou je na cestě do Česka. V úterý to podle agentury Reuters oznámil zástupce amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). ČTK se snaží získat vyjádření českých úřadů.
ŽIVĚ Rusové v noci zaútočili na Charkov, Ukrajina hlásí dva mrtvé a šest raněných
Nejméně dvě oběti si vyžádal noční nálet ruských dronů na Charkov a okolí druhého největšího ukrajinského města, uvedla ukrajinská prokuratura. Dříve záchranáři informovali o jednom mrtvém a šesti zraněných. Jednoho mrtvého a dva raněné hlásí ruské úřady po ukrajinském útoku na západě Ruska.
Vojtěch má přesun protidrogové politiky, který čelí kritice, za logický krok
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) považuje propojení protidrogové politiky a politiky duševního zdraví a jejich zařazení na ministerstvo zdravotnictví za logický krok, uvedl v úterý na sociální síti X. Podobně to funguje i jinde v Evropě, napsal.