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Zahraničí

USA poskytnou experimentální lék proti ebole pro testování v Kongu

ČTK

Spojené státy poskytnou experimentální lék proti ebole pro klinické testování v Kongu. V zemi se šíří dosud největší známá epidemie nákazy způsobená kmenem Bundibugyo.

FILE PHOTO: WHO chief rallies community in Congo's Ebola response, calls for more funding
Zdravotníci v ochranných prostředcích v jednom ze zařízení v Bundibugyo v Bunii v provincii Ituri. Demokratická republika Kongo, 31. května 2026. Foto: Reuters – Gradel Muyisa Mumbere
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Washington poskytne dávky experimentální protilátkové léčby známé jako MBP134 od společnosti Mapp Biopharmaceutical. Lék bude použit při klinických testech a také ve zvláštním režimu, který umožňuje podat dosud neschválený přípravek pacientům s život ohrožujícím onemocněním, pokud nemají jinou možnost léčby. Jde o změnu dosavadní politiky Spojených států, které dříve prohlašovaly, že zásoby přípravku budou k dispozici pouze Američanům vystaveným vysokému riziku nákazy.

Současná epidemie v Kongu si podle dostupných údajů vyžádala více než 250 obětí a přes 1000 nakažených. Ojedinělé případy byly zaznamenány také v sousední Ugandě. Pro kmen Bundibugyo zatím neexistuje schválená vakcína ani léčba.

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Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že v příštích týdnech začnou klinické testy přípravku MBP134 a také dvou antivirotik společnosti Gilead Sciences. Vedle léku remdesivir, známého z období pandemie covidu-19, se bude zkoumat i obeldesivir jako možný prostředek prevence nákazy.

První fáze jejich testování by mohla začít v červenci v Británii a případně také v Ugandě. Podporu vývoje poskytuje mimo jiné mezinárodní organizace CEPI, která financuje několik kandidátních vakcín.

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Odborníci upozorňují, že provádění klinických studií ve východní části Konga komplikuje ozbrojený konflikt, problémy s dohledáváním kontaktů nakažených i nedůvěra části obyvatel vůči zdravotníkům.

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