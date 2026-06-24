USA poskytnou experimentální lék proti ebole pro testování v Kongu

Spojené státy poskytnou experimentální lék proti ebole pro klinické testování v Kongu. V zemi se šíří dosud největší známá epidemie nákazy způsobená kmenem Bundibugyo.
Washington poskytne dávky experimentální protilátkové léčby známé jako MBP134 od společnosti Mapp Biopharmaceutical. Lék bude použit při klinických testech a také ve zvláštním režimu, který umožňuje podat dosud neschválený přípravek pacientům s život ohrožujícím onemocněním, pokud nemají jinou možnost léčby. Jde o změnu dosavadní politiky Spojených států, které dříve prohlašovaly, že zásoby přípravku budou k dispozici pouze Američanům vystaveným vysokému riziku nákazy.
Současná epidemie v Kongu si podle dostupných údajů vyžádala více než 250 obětí a přes 1000 nakažených. Ojedinělé případy byly zaznamenány také v sousední Ugandě. Pro kmen Bundibugyo zatím neexistuje schválená vakcína ani léčba.
Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že v příštích týdnech začnou klinické testy přípravku MBP134 a také dvou antivirotik společnosti Gilead Sciences. Vedle léku remdesivir, známého z období pandemie covidu-19, se bude zkoumat i obeldesivir jako možný prostředek prevence nákazy.
První fáze jejich testování by mohla začít v červenci v Británii a případně také v Ugandě. Podporu vývoje poskytuje mimo jiné mezinárodní organizace CEPI, která financuje několik kandidátních vakcín.
Odborníci upozorňují, že provádění klinických studií ve východní části Konga komplikuje ozbrojený konflikt, problémy s dohledáváním kontaktů nakažených i nedůvěra části obyvatel vůči zdravotníkům.
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