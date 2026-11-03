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Zahraničí

USA podnikly údery na Írán, píše The Wall Street Journal

ČTK
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Spojené státy v pondělní podnikly údery na íránský ostrov Kešm v Hormuzském průlivu. V noci na úterý o tom s odvoláním na nejmenované americké činitele informoval list The Wall Street Journal (WSJ).

Military training center for ordinary citizens at Tajrish Square in Tehran
Příslušník íránských revolučních gard ve vojenském výcvikovém centru pro civilisty v Teheránu, 2. listopadu 2026. Foto: REUTERS – Majid Asgaripour
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Ten poznamenal, že útok se odehrál poté, co americký prezident Donald Trump v pondělí před úterními kongresovými volbami v USA hovořil o tom, že dohoda s Teheránem by mohla být na dosah.

Íránská státní agentura IRNA mezitím podle agentury Reuters informovala o několika explozích.

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Pondělní útok je podle WSJ dalším za série omezených úderů, které na cíle v Íránu americké síly v posledních týdnech tajně podnikly. Podrobnosti o pondělních úderech list nezveřejnil.

Trump přitom v pondělí podle WSJ hovořil o tom, že USA už několik týdnů nebojují. Zároveň hovořil optimisticky o možnosti uzavření dohody s Teheránem, ačkoli v neděli zmínil připravenost USA zasadit islámské republice tvrdý úder. Trump střídavě vyhrožuje rozsáhlými útoky a zároveň usiluje o uzavření dohody s Íránem.

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Média v posledních dnech zmiňovala možnost, že by se konflikt mohl po dnešních amerických volbách do Kongresu znovu vyostřit. Katarští vyjednavači přitom v pondělí večer odcestovali do Teheránu, kde chtějí jednat s íránským ministrem zahraničí Abbásem Arakčím o možné dohodě.

Írán opakovaně varoval, že na případné nové útoky odpoví údery na americké a izraelské cíle v sousedních zemích. Osm měsíců trvající válka, kterou v únoru rozpoutaly USA s Izraelem, nadále narušuje globální dodávky ropy a rozšiřuje se do dalších částí arabského regionu.

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