USA podle Trumpa zaútočily v mezinárodních vodách na venezuelské pašeráky drog

Kde přesně se americký úder odehrál, Trump nesdělil, napsal ale, že se uskutečnil pod taktovkou velitelství americké armády SOUTHCOM, které má na starosti operace v Karibiku a Střední a Jižní Americe. "K úderu došlo, když tito potvrzení narkoteroristé z Venezuely přepravovali v mezinárodních vodách drogy a směřovali do Spojených států," uvedl šéf Bílého domu.
Sdělil také, že tyto extrémně násilné drogové kartely jsou nebezpečím pro americkou národní bezpečnost a životně důležité zájmy USA. Při úderu podle něj neutrpěl zranění žádný z amerických vojáků.
První podobnou akci uskutečnila americká armáda začátkem září, když v Karibiku zaútočila na venezuelskou loď, která podle Trumpa taktéž převážela nelegální drogy. Útok zabil 11 lidí a podle Washingtonu byl jasným vzkazem latinskoamerickým drogovým kartelům. Venezuelský ministr vnitra Diosdado Cabello ho však označil za mimosoudní zabití.