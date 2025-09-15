Zahraničí

USA podle Trumpa zaútočily v mezinárodních vodách na venezuelské pašeráky drog

ČTK ČTK
před 38 minutami
Americké jednotky v pondělí podle prezidenta Donalda Trumpa znovu zaútočily v mezinárodních vodách na venezuelské pašeráky drog. Tři z nich přišli o život, napsal prezident na sociální síti Truth Social. Je to druhý takový útok v tomto měsíci.
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump. | Foto: Reuters

Kde přesně se americký úder odehrál, Trump nesdělil, napsal ale, že se uskutečnil pod taktovkou velitelství americké armády SOUTHCOM, které má na starosti operace v Karibiku a Střední a Jižní Americe. "K úderu došlo, když tito potvrzení narkoteroristé z Venezuely přepravovali v mezinárodních vodách drogy a směřovali do Spojených států," uvedl šéf Bílého domu.

Sdělil také, že tyto extrémně násilné drogové kartely jsou nebezpečím pro americkou národní bezpečnost a životně důležité zájmy USA. Při úderu podle něj neutrpěl zranění žádný z amerických vojáků.

První podobnou akci uskutečnila americká armáda začátkem září, když v Karibiku zaútočila na venezuelskou loď, která podle Trumpa taktéž převážela nelegální drogy. Útok zabil 11 lidí a podle Washingtonu byl jasným vzkazem latinskoamerickým drogovým kartelům. Venezuelský ministr vnitra Diosdado Cabello ho však označil za mimosoudní zabití.

 
USA Venezuela Drogy kartel

Další zprávy