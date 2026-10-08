USA podle Trumpa neobnoví útoky na Írán před volbami do Kongresu

Spojené státy neobnoví útoky na Írán před listopadovými volbami do amerického Kongresu, uvedl ve čtvrtek americký prezident Donald Trump s tím, že Washington vede s Teheránem produktivní jednání. Americká blokáda íránských přístavů však bude pokračovat, napsal také na sociální síti Truth Social. Američané půjdou ke kongresovým volbám 3. listopadu.
"Před listopadovými volbami do Kongresu, které se ve Spojených státech uskuteční 3. listopadu, na Írán nezaútočíme," uvedl Trump.
Republikánský prezident zopakoval své tvrzení, že Írán je na tom ekonomicky a vojensky špatně. Ropa podle něj proudí Hormuzským průlivem v rekordním množství, avšak "ani jeden barel se nedostává z Íránu ani do něj".
Spojené státy na konci února rozpoutaly válku s Íránem společnými údery s Izraelem. Konflikt, který je mezi Američany nepopulární, se stal jedním z předmětů diskusí před volbami do Kongresu, v nichž republikáni čelí možnosti ztráty většiny v jedné nebo obou komorách.
Trump opakovaně tvrdí, že po volbách očekává snížení cen ropy. Rostoucí ceny pohonných hmot se však pro republikánské kandidáty a jejich kampaně staly přítěží.
Teherán s Washingtonem si v minulých týdnech vyměňovaly návrhy na ukončení války a znovuotevření Hormuzského průlivu, vodní cesty klíčové pro vývoz ropy, zemního plynu a hnojiv z oblasti Perského zálivu. Trump poslední návrh Íránu odmítl.
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