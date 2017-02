Mattis: USA dodrží závazky o kolektivní obraně NATO, ale každý musí nést spravedlivý díl nákladů

AKTUALIZOVÁNO před 32 minutami

Podle amerického ministra obrany Jamese Mattise Spojené státy neustupují ze závazků týkajících se kolektivní obrany NATO. Naopak ve čtvrtek zdůraznil, že pro jeho zemi má stále NATO význam. Každý z členských států by ale podle něj měl nést spravedlivý díl nákladů. Pokud by se tak nestalo, mohly by Spojené státy své spojenecké závazky utlumit. Pro vojenskou spolupráci mezi NATO a Ruskem ale v tuto chvíli není vhodný čas.

Brusel - Spojené státy neustupují od svého závazku plynoucího z 5. článku smlouvy NATO o kolektivní obraně, zdůraznil ve čtvrtek po jednání ministrů obrany aliance nový šéf Pentagonu James Mattis. Pro ministra obrany z administrativy prezidenta Donalda Trumpa byla středa a čtvrtek první příležitostí, jak partnery z aliance ujistit, že pro USA má NATO stále význam. Mattis ovšem také ve středu varoval, že USA by - pokud evropští členové nezačnou na obranu vydávat více peněz než dosud - mohly své spojenecké závazky utlumit.

"Moje prohlášení o tom, že každý musí nést spravedlivý díl nákladů, se kterým jsem přijel, bylo velmi dobře přijato," řekl ve čtvrtek Mattis novinářům. O věci se podle něj nevedl spor a ministři především diskutovali, jak nejlépe a nejrychleji mohou různé země - vzhledem ke svým podmínkám - své obranné výdaje zvýšit. "Odjíždím s velkým optimismem," podotkl Američan.

Mattis byl prvním představitelem nové administrativy Donalda Trumpa, jehož výroky v předvolební kampani evropské spojence zneklidnily. Cílem amerického ministra obrany, který několik let stál v čele jednoho z aliančních velitelství, bylo Evropu ujistit, že Washington si význam NATO v nynějším měnícím se bezpečnostním prostředí uvědomuje a hodlá své závazky dodržet. Zároveň ale Spojené státy žádají, aby také ostatní spojenci na společnou obranu více přispívali.

Na čtvrteční tiskové konferenci Mattis poznamenal, že pro vojenskou spolupráci mezi NATO a Ruskem v této chvíli není vhodný čas. Političtí lídři by se ale zároveň měli snažit najít způsoby, jak se dostat k určité formě partnerství a spolupráce v některých oblastech. "Rusko ale bude muset nejprve prokázat, že hodlá dodržet své závazky z dohody s aliancí," poznamenal americký ministr.

autor: ČTK