USA podle admirála zabránily vývozu íránské ropy za 25 miliard dolarů

Spojené státy zabránily vývozu íránské ropy za 25 miliard dolarů (541 miliard korun). V pátek to uvedl admirál Brad Cooper, který je náčelníkem amerického velitelství CENTCOM. To řídí operace namířené proti Íránu a působení armády na Blízkém východě. Podle Coopera americké síly chrání nákladní lodě při plavbě Hormuzským průlivem.
Podle Coopera se americkým silám daří vymáhat námořní blokádu na Írán, kterou USA vyhlásily v rámci války proti této zemi. „Íránu jsme zabránili vývozu 25 miliard dolarů ropy,“ uvedl Cooper. Podle něj americké síly také zabavily 350 milionů dolarů v kryptoměnách, které patřily íránské vládě. Podle admirála tyto prostředky Íránu chybí, aby mohl financovat své vlastní operace a pomoc svým spojencům.
„Íránský režim jasně pociťuje bolestivé dopady na ekonomiku,“ uvedl o důsledcích blokády a sankcí Cooper.
Cooper tvrdí, že Hormuzský průliv zůstává pod kontrolou Spojených států a jeho spojenců. Podle něj se podařilo americkým silám zaručit plavbu čtyř stovek nákladních lodí za posledních sedm dní. Ty přepravily podle Coopera 100 milionů barelů ropy přes Hormuzský průliv. Írán naopak tvrdí, že Hormuzský průliv blokuje a uvolnění plavby podmiňuje dohodou na ukončení války se Spojenými státy, která začala na konci února.
Analytické společnosti ale poukazují na nárůst íránských útoků v Hormuzském průlivu. Podle čtvrteční zprávy analytické společnosti Kpler to vedlo k výraznému poklesu vývozu ropy ze zemí v Perském zálivu, napsala agentura Reuters.
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