Trumpův protiimigrační dekret vypršel, USA znovu přijímají uprchlíky. Nová pravidla ale chybí

před 2 hodinami

V úterý vypršela platnost dekretu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který na čtyři měsíce zakazoval Spojeným státům přijímat uprchlíky. Úřady však nezveřejnily nová pravidla. Podle předchozích vyjádření však budou výrazně podrobnější prověrky dosavadních aktivit žadatelů či jejich sociálních vazeb.

Washington - Spojené státy po vypršení čtyřměsíčního zákazu opět začínají přijímat uprchlíky. Jejich počet by však měl být nižší než v minulých letech.

Informovala o tom agentura AP, podle které v úterý skončila platnost dekretu prezidenta Donalda Trumpa, který až na výjimky zakazoval přijímání uprchlíků z jakékoli země. Americké úřady se nyní žadatele o azyl chystají podrobovat přísnějším prověrkám, dosud však nová pravidla nezveřejnily.

Zákaz byl součástí Trumpova protiimigračního dekretu, jehož platnost po řadě žalob potvrdil na konci června nejvyšší soud.

Prezidentův výnos zakázal na 120 dní přijímání veškerých žadatelů o azyl, což soud poopravil a vyňal z něj lidi, kteří mají blízké vazby v USA.

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti a ministerstvo zahraničí měly podle Trumpových představ během zmíněné čtyřměsíční doby vypracovat plán podrobnějšího prověřování uprchlíků, které by snížilo riziko možných teroristických útoků na území USA.

Nejmenovaný činitel ministerstva zahraničí podle AP uvedl, že nová opatření budou zveřejněna v blízké době.

Podle předchozích vyjádření úřadů budou výrazně podrobnější prověrky dosavadních aktivit žadatelů či jejich sociálních vazeb.

Trump učinil z omezení počtu nově přicházejících migrantů a uprchlíků do USA jednu z priorit, na kterých stavěl kampaň před loňskými prezidentskými volbami. Zatímco jeho předchůdce Barack Obama stanovil na fiskální rok končící letos v září limit 110 000 přijatých uprchlíků, Trump toto číslo po nástupu do funkce snížil na 45 000. Má to být i strop pro další rok.