USA plánují otevřít v Grónsku dvě vojenské základny

Spojené státy plánují otevřít dvě vojenské základny v Grónsku, které je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa klíčovým územím pro obranu amerických národních zájmů. O plánu v úterý informovala agentura Reuters s odvoláním na tři nejmenované zdroje. Trump má v úterý s premiéry Dánska a Grónska podepsat dohodu týkající se amerických bezpečnostních zájmů.
Američané chtějí umístit armádní základnu v lokalitě Narsarsuaq na jihu ostrova, kde již měli za dob studené války základnu Bluie West-1, která se později proměnila na mezinárodní letiště. Svou vojenskou přítomnost chtějí USA rozšířit i na východní pobřeží Grónska do Mestersvigu, kde v současnosti sídlí jednotka zvláštních dánských sil využívající psí spřežení, sdělil zdroj Reuters.
Trump, dánská premiérka Mette Frederiksenová a grónský premiér Jens-Frederik Nielsen v úterý na okraj Valného shromáždění OSN podepíšou dohodu, která podle Trumpa vyhoví americkým bezpečnostním požadavkům a znemožní nepřátelským zemím otevřít v Grónsku základny bez amerického souhlasu.
Americký prezident od svého loňského nástupu do funkce hovořil o tom, že by USA měly získat Grónsko. Nejprve zájem o arktický ostrov spojoval především s jeho nerostným bohatstvím, později potřebu Grónsko vlastnit odůvodňoval americkou národní bezpečností. Nevyloučil ani použití síly. Uvedl, že ostrov je pro USA strategicky významný a Dánsko není v oblasti schopno čelit Číně a Rusku.
To zneklidnilo některé evropské státy, které jsou v NATO americkými spojenci. V reakci na Trumpovy výroky Dánsko letos v lednu společně s desítkou evropských zemí zahájilo v Grónsku vojenské cvičení Arctic Endurance (Arktická odolnost).
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