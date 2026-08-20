USA označily vězněného výzkumníka v Číně za neoprávněně zadržovaného

Spojené státy označily Američana Mina Zina vězněného v Číně za neoprávněně zadržovaného, píše ve čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na představitele amerického ministerstva zahraničí. Washington krokem podle agentury udělal z jeho propuštění jednou ze svých priorit.
Peking amerického výzkumníka, který vede think tank zabývající se Barmou, zadržel v červnu pro podezření ze špionáže a ohrožování národní bezpečnosti.
Organizace za lidská práva už dříve vyzvaly americkou vládu, aby na Čínu vyvíjela tlak a požadovala Zinovo propuštění před tím, než americký prezident Donald Trump 24. září přivítá čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Bílém domě.
"Americký občan Min Zin je zadržován čínskými bezpečnostními službami na základě neupřesněných obvinění od 3. června. Téměř 11 týdnů čelí opakovaným výslechům," uvedl představitel americké diplomacie. Ministr zahraničí Marco Rubio se podle něj Zina rozhodl označit za neoprávněně zadržovaného po důkladném prostudování jeho případu. Zástupce amerického ministerstva zahraničí vyzval Peking k propuštění také dalších Američanů, které zadržuje.
Čína vězní například i amerického seismologa Youlina Chena, který se narodil v Číně a později žil v Bostonu. Podle USA ho čínské úřady také zadržují neoprávněně a na základě neopodstatněných obvinění. Lidskoprávní organizace uvádějí, že Peking nespravedlivě zadržuje desítky až stovky Američanů včetně těch, kterým zakázal opustit zemi.
Zin před svým zatčením žil v Thajsku a předtím v USA a Barmě. Měl platné vízum pro vstup do Číny, na které se tam v minulosti účastnil akademických konferencí, uvedl zdroj z amerického ministerstva. Zin podle něj 3. června přicestoval do čínské provincie Jün-nan poté, co ho čínská vláda pozvala na akademickou konferenci ve městě Kchun-ming. Při příletu ho ale čínské úřady zadržely hned na letišti.
Čína podle ochránců lidských práv dlouhodobě provádí takzvanou diplomacii rukojmích, kdy zatýká cizince včetně Američanů, aby získala výhodu v bilaterálních vztazích.
Bývalý studentský aktivista Min Zin, který byl v roce 1988 součástí barmského demokratického hnutí, studoval politologii na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Je jedním ze zakladatelů Institutu pro strategii a politiku-Barma (ISP), který původně sídlil v Barmě, ale po převratu v únoru 2021 se přesunul do severothajského města Čiang Mai, útočiště barmských politických exulantů.
Institut sleduje občanskou válku v Barmě, v níž armáda stojí proti řadě prodemokratických a etnických ozbrojených skupin. V nedávných publikacích se zaměřil na upadající ekonomiku této země a na politickou transformaci poté, co se někdejší šéf junty Min Aun Hlain stal 10. dubna prezidentem.
Čína veřejně podpořila novou barmskou vládu, která vzešla z mezinárodně kritizovaných třífázových voleb v prosinci a lednu, z nichž byly vyloučeny hlavní opoziční strany a uskupení. Peking zároveň podle analytiků, včetně těch z ISP, v občanské válce podporuje jak armádu, tak i rebely, a to podle svých zájmů.
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