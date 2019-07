USA slaví Den nezávislosti. Naše vlajka bude brzy na Marsu, slíbil Trump

Spojené státy americké jsou nejsilnější v historii, nechal se slyšet prezident Donald Trump v projevu při oslavách Dne nezávislosti ve Washingtonu. Trump dodal, že pro Američany není nic nemožné. Později šéf Bílého domu řekl, že brzy bude americká vlajka na Marsu. Letošní oslavy Dne nezávislosti byly neobvyklé vojenskou přehlídkou, za jejíž uspořádání se stal Trump terčem ostré kritiky.

Hlavní část oslav Dne nezávislosti začala přeletem prezidentského speciálu, který v době přítomnosti šéfa Bílého domu na palubě nese volací znak Air Force One, nad parkovou promenádou National Mall až k budově Kapitolu.

Začátek programu byl ale odložen kvůli deštivému počasí.

Prezidentův projev, při kterém hovořil zpoza stěny z neprůstřelného skla pokryté kapkami deště, prokládaly přelety letounů každé z pěti organizačních složek ozbrojených sil Spojených států.

V úvodu projevu Trump řekl, že brzy budou mít Spojené státy i vesmírné síly.

Prezident, který se - jak připomenula agentura Reuters - vyhnul vojenské službě ve Vietnamu kvůli kostním výrůstkům, ve své řeči chválil armádu a před jednotlivými přelety vojenských letounů vyprávěl příběhy týkající se každé z organizačních složek. Diváci mohli vidět například bombardéry B-2 či akrobatickou letku námořnictva Blue Angels, která vyvolala asi největší nadšení.

"Po 65 let se žádnému nepřátelskému letectvu nepodařilo zabít jediného amerického vojáka, protože nebe patří Spojeným státům americkým," řekl Trump. Britský list The Guardian si pak všiml Trumpova tvrzení, že americká armáda ve válce o nezávislost "dobyla letiště", přestože první letadlo se v USA vzneslo do vzduchu až v roce 1903. Navíc si prezident pletl válku o nezávislost (1776-1783) s další válkou s Brity v roce 1812.

Náklady na přehlídku, kterou podle médií zřejmě inspirovala Trumpova předloňská návštěva Paříže, Pentagon nevyčíslil. Trump na twitteru uvedl, že cena přehlídky bude velmi nízká ve srovnání s její reálnou hodnotou.

Před projevem se mnoho skeptiků obávalo, zda bude Trump apolitický. Televize CNN pak prezidentovu řeč označila za vzácný příklad jeho snahy Američany sjednotit. "Pokud opravdu nikdy nepřestaneme bojovat za lepší budoucnost, nebude existovat nic, co by Amerika nedokázala," řekl Trump. "USA! USA! USA!," křičel v reakci nadšený dav.

Trump chtěl největší oslavy v historii

Do Washingtonu na oslavu Dne nezávislosti přijely tisíce Trumpových stoupenců, mnozí v čepicích s jeho sloganem "Make America Great Again" (Vraťme Americe její velikost). "Je to první prezident, který plní sliby - ekonomické i ty vojenské," řekla stanici BBC osmapadesátiletá Andrea Stanfordová, která na oslavy cestovala z Floridy 15 hodin i se svými kamarádkami ze spolku Women 4 Trump.

"Trump ze 4. července udělal spíš svůj den," řekla agentuře AP devatenáctiletá Daniela Gurayová z Chicaga s heslem "Dump Trump" (Trumpa do koše). Původně nepřijela do Washingtonu demonstrovat, než ji k tomu přiměla vojenská přehlídka. Demonstranti zároveň před Bílým domem zapálili americkou vlajku, zatímco jiní přišli s transparentem, na kterém bylo napsáno "Trump je vlastizrádce", popsala agentura Reuters.

Kritikům také vadí, že přesná cena oslav nebyla zveřejněna. Objevují se také informace, že Správa amerických parků (NPS) na financování události dala téměř 2,5 milionu dolarů (přes 56 milionů Kč), což tvoří nemalou část jejího rozpočtu.

Po skončení koncertu, který se na počest svátku konal ve Washingtonu, po jednadvacáté hodině místního času (v pátek 5. července po 03:00 SELČ) rozzářily oblohu nad hlavním městem pompézní ohňostroje. Trump už dříve avizoval, že budou největší v historii washingtonských oslav Dne nezávislosti.