USA odklonily let z Francie kvůli cestujícímu z Konga, kde se šíří ebola

ČTK

Let společnosti Air France na trase z Paříže do Detroitu byl ve středu odkloněn do Montrealu kvůli pasažérovi z Konga. Důvodem byla omezení, která Spojené státy zavedly kvůli šíření eboly v této africké zemi. S odkazem na americké úřady a leteckou společnost o tom informoval zpravodajský web CBS News.

Airbus A330-200 společnosti Air France
Mluvčí amerického Úřadu pro celní a hraniční ochranu (CBP) uvedl, že společnost Air France omylem umožnila zmíněnému cestujícímu nastoupit do letadla.

„Vzhledem k omezením vstupu zavedeným ve snaze snížit riziko šíření viru eboly, pasažér nastoupit do letadla neměl,“ uvedl mluvčí s tím, že let mířící do Detroitu byl odkloněn do Kanady. Kdy byl cestující naposledy v Kongu, ani zda měl příznaky eboly, mluvčí nesdělil.

Společnost Air France v prohlášení pro CBS News uvedla, že „potvrzuje, že na žádost amerických úřadů byl let odkloněn na letiště v Montrealu poté, co byl jednomu z konžských cestujících na palubě odepřen vstup do Spojených států“.

„Podle nových předpisů mohou cestující přilétající z určitých zemí, včetně Konžské demokratické republiky, vstoupit na území USA pouze přes letiště ve Washingtonu. Na palubě nedošlo k žádné zdravotní mimořádné události a stejně jako všechny letecké společnosti je i Air France povinna dodržovat vstupní požadavky zemí, do kterých létá,“ doplnila.

„Posádka si najednou nasadila roušky“

Cestující Deborah Mistorová později CBS sdělila, že let po přistání v Montrealu později s ostatními cestujícími pokračoval do Detroitu. Posádka podle ní uvedla, že není problém s letadlem, ale nasadila si roušky, aniž by cestujícím řekla, co se děje.

V pondělí americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) oznámilo, že osobám bez amerického pasu, které v posledních třech týdnech cestovaly do Konga, Ugandy nebo Jižního Súdánu, bude omezen vstup do USA.

Ve středu ráno ministerstvo vnitřní bezpečnosti, jemuž podléhá Úřad pro celní a hraniční ochranu, potvrdilo, že od čtvrtka bude vyžadovat, aby všechny lety směřující do USA s cizinci, kteří se v uplynulých 21 dnech kdykoli zdržovali v Kongu, Ugandě nebo Jižním Súdánu, přistávaly na mezinárodním letišti Washington-Dulles ve Virginii.

Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí potvrdilo 15. května šíření eboly ve východní části Konga. Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ve středu uvedl, že dosud bylo zaznamenáno nejméně 600 podezření na nákazu ebolou, včetně 139 úmrtí, u nichž se předpokládá, že byla způsobena tímto virem.

Ebola je závažné, často smrtelné virové onemocnění, které způsobuje horečku, bolesti těla, zvracení a průjem. Šíří se přímým kontaktem s tělesnými tekutinami nakažených osob, s kontaminovanými materiály nebo s osobami, které na tuto nemoc zemřely. Smrtnost na toto onemocnění může v neléčených případech dosáhnout až 90 procent, jinak se pohybuje mezi 40 a 70 procenty.

Obezita není stejně nebezpečná v každém věku. Vědci odhalili nejrizikovější období

Že obezita zvyšuje riziko řady onemocnění, ví odborníci už dlouho. Jenže podle nové rozsáhlé švédské studie záleží i na tom, kdy člověk začne nabírat kila navíc. A odpověď není úplně uklidňující: vědci nenašli „bezpečné období“, kdy by přibírání bylo z hlediska rakoviny neškodné. Některé životní etapy ale vycházejí výrazně rizikověji než jiné.

Pacient s podezřením na ebolu dorazil do Prahy. Zuří Okamura i někteří Američané

Americký lékař s podezřením na nákazu smrtícím virem eboly ve středu večer přiletěl z Ugandy do Prahy. Ve Fakultní nemocnici Bulovka stráví tři týdny v izolaci. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha nepředstavuje muž pro veřejnost žádné zdravotní riziko. Převoz Američana do Česka místo do Spojených států ale vyvolává kritiku.

