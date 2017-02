Spojenci v NATO musí dělat více, řekl Trumpův viceprezident. Rusko povedeme k zodpovědnosti, dodal

AKTUALIZOVÁNO před 13 hodinami

Spojené státy podle Mika Pence vždy zůstanou s Evropou. Pro většinu spojenců z NATO ale podle Pence přišel čas dělat víc pro společnou obranu. Pence také na bezpečnostní konferenci v Mnichově prohlásil, že Spojené státy povedou Rusko ke zodpovědnosti. Na výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa a lidí z jeho okolí pak ve svém vystoupení reagovala německá kancléřka Angela Merkelová.

Mnichov - Pro většinu spojenců ze Severoatlantické aliance (NATO) přišel čas dělat víc pro společnou obranu, řekl na mnichovské bezpečnostní konferenci americký viceprezident Mike Pence. Spojenci podle něj musejí nést spravedlivý díl zodpovědnosti, jinak alianci podkopávají.

Pence v prvním zásadním zahraničněpolitickém projevu nové americké administrativy spojence zároveň ujistil, že Spojené státy zcela podporují NATO a stojí za svými závazky.

"Slib nést společně zátěž mnozí až příliš dlouho nenaplňovali, což podkopává samotné základy naší aliance," je přesvědčen Pence. Řada spojenců, včetně některých členských zemí, které patří k největším, podle něj dodnes jasně neukázala, jak své závazky naplní.

Americký viceprezident připomněl závazek 28 členských zemí NATO z roku 2014 zvýšit do deseti let své výdaje na obranu alespoň na dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Zatím to podle něj plní jen Spojené státy a čtyři další členské země. Nyní je potřeba, aby tak učinily i ty ostatní.

"Řeknu to jasně: Prezident Spojených států očekává, že naši spojenci budou držet slovo, a že tento závazek naplní. A pro většinu to znamená, že přišel čas dělat víc," prohlásil Pence za sporadického potlesku. Jen silná aliance se podle něj dokáže postavit tomu, co ji ohrožuje.

"Mír přichází jen skrze sílu," vyjádřil Pence pohled nové americké administrativy. "Mohu vás ujistit, že pod vedením prezidenta Trumpa budou Spojené státy silné, silnější než kdy dříve," poznamenal také a dodal, že Washington už nyní chystá posílení armády.

Pence dnes do Mnichova přivezl i další vzkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa, v němž evropské spojence ubezpečil o podpoře Severoatlantické aliance. "Slib prezidenta Trumpa zní: Budeme stát po boku Evropy, dnes a každý den," uvedl Pence. Poznamenal, že spojenectví Evropy a Spojených států má tradici mnoha desetiletí a je založeno na společných hodnotách jako je svoboda, demokracie, spravedlnost a vláda práva.

Pence dnes také prohlásil, že Spojené státy povedou Rusko k zodpovědnosti i v době, kdy se snaží s Moskvou najít společnou řeč. Za Trumpovy vlády také Spojené státy nikdy nedovolí, aby Írán získal jadernou zbraň. "Svět je nyní nebezpečnější, než kdykoliv od pádu komunismu," vyjádřil své přesvědčení. Vedle Íránu označil za nebezpečnou Severní Koreu nebo islámský terorismus.

Merkelová reagovala na Trumpa

Na konferenci už promluvila i německá kancléřka Angela Merkelová. Podle ní je velmi důležité zachovat v současném světe svobodu tisku. Merkelová tak reagovala na dotaz k opakovaným útokům amerického prezidenta Donalda Trumpa na média.

"K novinářům chovám velký respekt, vzájemně se respektujeme," řekla s tím, že pokud se objeví rozpory, tak o tom s představiteli médií hovoří. "Svobodu tisku vnímám jako důležitou," dodala.

Trump opakovaně obviňuje média, že proti němu používají nepravdivé zprávy a konspirace. Několikrát i prohlásil, že novináři se kvůli nenávisti vůči němu vymknuli kontrole.

Merkelová také řekla, že by ráda s Ruskem jednala o kybernetických útocích a o šíření falešných zpráv, ze kterých je Moskva často obviňována.

"Víme, že Rusko dává velmi otevřeně na vědomí, že hybridní vedení války považuje za formu obrany," uvedla kancléřka. "Pokud bych si mohla přát jednu věc, pak by jistě bylo velmi dobré dostat toto téma například do agendy rámce rozhovorů mezi NATO a Ruskem," prohlásila.

I v další části svého projevu musela Merkelová reagovat na slova z okolí amerického prezidenta, když prohlásila, že jako politička nemá žádný vliv na hodnotu eura. Reagovala tak na nedávná slova hlavního obchodního poradce amerického prezidenta Petera Navarra, podle něhož Německo využívá slabé euro na úkor Spojených států.

"V eurozóně teď máme samozřejmě problém s hodnotou eura," prohlásila Merkelová. "Evropská centrální banka provádí měnovou politiku, která není přizpůsobena Německu, ale spíše je šitá na míru zemím od Portugalska po Slovinsko či Slovensko. Pokud bychom stále měli marku, její hodnota by byla zcela jistě jiná, než jaká je v tuto chvíli hodnota eura. To je ale nezávislá měnová politika, na kterou já jako německá kancléřka nemám žádný vliv," dodala podle agentury Reuters.

Navarro podle komentářů médií svým prohlášením, že Německo využívá "silně podhodnoceného" eura na úkor USA, v podstatě obvinil Berlín z manipulace s měnovým kurzem. Německo nicméně nestanovuje měnovou politiku v eurozóně a opakovaně vyzývá ECB ke zpřísnění této politiky.

autoři: ČTK