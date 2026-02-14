USA musejí zvýšit tlak na Rusko. Jinak mír na Ukrajině nebude, řekl Pavel

Spojené státy musejí zvýšit politický tlak na Rusko a donutit ho usednout k jednacímu stolu, jinak nebude možné míru na Ukrajině dosáhnout. Na takzvaném ukrajinském obědě, který na okraj Mnichovské bezpečnostní konference uspořádala Nadace Viktora Pinčuka to dnes řekl český prezident Petr Pavel.
V současné době podle něj Moskva k jednání ale není mentálně připravena.
"Je na nás všech, včetně Spojených států, a možná především na nich, abychom zvýšili politický tlak na Rusko, a ne na Ukrajinu, protože to Putina ke stolu nepřivede," řekl. Rusko podle něj musí pochopit, že "jedinou cestou je jednat". "Nejsme si jistý, že Rusko dospělo mentálně do tohoto bodu," dodal.
Pavel připomněl své vystoupení v Mnichově před rokem, ve kterém varoval před přehnaným optimismem ohledně brzkého konce války na Ukrajině. Řekl, že nechtěl, aby přehnaná očekávání vyvolala zklamání a frustraci. Ve své promluvě zdůraznil, že situace na bojišti není "příznivá" ani pro Rusko. "Cena každého čtverečního metru (zabraného) ukrajinského území je enormně vysoká," řekl.
Podle českého prezidenta by se v Evropě měl rozšířit "skandinávský duch". Země na severu Evropy se podle něj totiž nebojí vzdorovat i velmocím, jak se ukázalo v případě nedávného sporu Dánska se Spojenými státy o Grónsko či v případě ruských hrozeb vůči Finsku před jeho vstupem do NATO. "Rusko je slabá země s mnoha jadernými zbraněmi," řekl prezident. Tak by se k Moskvě mělo podle něj přistupovat.
Pavel vystoupil v panelové diskuzi společně s lotyšským prezidentem Edgarsem Rinkévičsem, dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou, chorvatským premiérem Andrejem Plenkovičem a nizozemským premiérem Dickem Schoofem. Také podle čtveřice těchto evropských politiků Rusko nyní nemá zájem o uzavření míru. Od ruské invaze na Ukrajinu uplynou přespříští týden čtyři roky.
Ukrajinský oběd v Mnichově navštívil dnes také ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč, který byl po sporu o helmu s fotografiemi sportovců zabitých ve válce na Ukrajině diskvalifikován z olympijských her. Vysloužil si potlesk vestoje a označení hrdina.
