USA málo pomáhají v boji proti Islámskému státu v Sýrii, stěžují si Turkové

Spojené státy málo pomáhají v boji proti džihádistům z Islámského státu (IS), stěžuje si Turecko. Podle mluvčího tureckého prezidenta Erdogana jde zejména o období posledního měsíce a půl. Ankara prý také očekává, že USA ji plně podpoří v boji o syrský Al-Báb. Ten leží u turecké hranice na trase, která je pro IS životně důležitá pro dopravu zásob a posil do Sýrie.

Damašek/Ankara – Turecko si stěžuje na slabou vojenskou podporu od Spojených států. Mluvčí prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana řekl, že Ankara nepovažuje za dostatečnou pomoc Američanů v boji proti tzv. Islámskému státu (IS) v Sýrii. Hovořil při tom o období posledního měsíce a půl.

Dodal také, že Turecko očekává, že USA tureckou armádu plně podpoří v boji o syrský Al-Báb.

Dříve se psalo, že Turecko přehodnocuje dřívější povolení pro využití své základny Incirlik pro americká vojenská letadla. Nicméně ve čtvrtek mluvčí Ibrahim Kalin řekl, že v tomto bodě není třeba spěchat.

Podle svých slov také získal dojem, že administrativa nového prezidenta Donalda Trumpa projeví větší zájem o to, co je pro Turecko citlivé.

Turecko poslalo armádu do Sýrie loni v srpnu s úkolem bojovat proti IS. Turci ale útočí i na pozice syrských Kurdů, které Ankara řadí k teroristům, avšak USA ke spojencům v boji proti IS.

Mluvčí americké armády sdělil, že USA s Tureckem jednají o budoucím postupu v Al-Bábu a o možnosti, že USA podpoří tureckou armádu v této oblasti.

Al-Báb leží u turecké hranice na trase, která je pro IS životně důležitá pro dopravu zásob a posil do Sýrie. O Al-Báb bojují spolu s tureckou armádou skupiny, které Ankara podporuje.

autor: ČTK