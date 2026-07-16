USA kvůli nekalým praktikám uvalí 25procentní clo na část dovozu z Brazílie

Spojené státy od příští středy uvalí 25procentní cla na dovoz některého zboží z Brazílie poté, co zjistily řadu kroků, které považují za nekalé obchodní praktiky ze strany této desáté největší ekonomiky světa. Informovala o tom agentura AP. Americká vláda ze zavedení tarifů obvinila brazilského prezidenta, který podle ní nejednal s USA v dobré víře. Jeho úřad už cla podle agentury AFP odmítl.
Nařízení vyjímá některé zboží, které se nevyrábí v USA nebo u kterého se úředníci obávají, že by jeho omezený dovoz mohl narušit dodavatelské řetězce. Jedná se mimo jiné o kávu, hovězí maso, pomeranče a pomerančový džus, některé ropné a plynárenské energetické produkty a díly a rovněž o součástky pro letecký a kosmický průmysl.
Úřad amerického obchodního zmocněnce Jamiesona Greera po ročním šetření dospěl k závěru, že Brazílie se dopouštěla řady nekalých obchodních praktik, včetně laxního prosazování protikorupčních opatření a zavádění vlastních nespravedlivých cel. Greer v prohlášení uvedl, že americký krok je nezbytný pro zajištění rovných podmínek pro americké pracovníky a společnosti.
„Rozsáhlá jednání s Brazílií v uplynulém roce tyto problémy nevyřešila, ale zůstáváme otevřeni k pokračování jednání s cílem dosáhnout dlouho potřebných změn,“ prohlásil Greer.
„Neexistuje žádné ospravedlnění pro jednostranná opatření proti naší zemi. Odmítáme všechna obvinění vznesená Washingtonem ohledně brazilských údajných nekalých obchodních praktik,“ uvedla kancelář brazilského prezidenta Luize Inácia Luly da Silvy.
Už na červnové varování amerických představitelů, že navrhují zavedení cel, reagoval da Silva rozhořčeně. Viděl za tím politické důvody a vinu přisoudil svému soupeři v říjnových prezidentských volbách, senátorovi Fláviovi Bolsonarovi. Bolsonaro nedávno navštívil Washington a je synem brazilského exprezidenta Jaira Bolsonara, spojence amerického prezidenta Donalda Trumpa.
„Prezident Trump ve čtvrtek nařídil úřadu obchodního zmocněnce, aby uvalil 25procentní clo na většinu brazilského dovozu. Ať není pochyb o tom, proč: prezident Lula a jeho vláda nejednali s USA v dobré víře. Jeho hospodářská politika škodí Američanům i Brazilcům. Lula v uplynulém roce upřednostnil své vlastní ego před uzavřením dohody ve prospěch brazilského lidu a tato cla jsou cenou, kterou za to musí zaplatit,“ napsal na síti X ministr zahraničí Marco Rubio.
Cla budou uvalena na základě paragrafu 301 obchodního zákona z roku 1974, který USA umožňuje zahájit vyšetřování brazilských obchodních praktik. Nejvyšší soud USA se v únoru postavil proti mnoha Trumpovým tarifům, zavedeným proti americkým obchodním partnerům na základě jiného zákona z roku 1977. Trump uvalil na Brazílii 50procentní tarify na protest proti trestnímu stíhání Bolsonara staršího za jeho pokus zvrátit svou porážku ve volbách v roce 2022. Šéf Bílého domu podle soudu v tomto případě překročil své pravomoci.
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