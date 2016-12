USA kvůli hypotečním cenným papírům zažalovaly banku Barclays

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Americké ministerstvo spravedlnosti zažalovalo britskou banku Barclays kvůli údajnému klamání investorů při prodeji hypotečních cenných papírů. Vyplývá to ze soudních dokumentů, na které se odvolává agentura Reuters. Barclays je jednou z několika bank, které se doposud s americkou vládou nedohodly na mimosoudním urovnání sporu ohledně praktik při prodeji hypotečních cenných papírů v době před vypuknutím světové finanční krize. Do této skupiny patří i německá Deutsche Bank, švýcarská Credit Suisse či britská Royal Bank of Scotland, upozorňuje agentura Bloomberg. Americká vláda banky viní z toho, že poskytovaly investorům zavádějící informace o kvalitě nabízených cenných papírů.

autor: ČTK