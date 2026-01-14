USA kvůli hrozbě íránského útoku evakuují své základny na Blízkém východě

Spojené státy kvůli možné hrozbě íránského útoku preventivně stahují část personálu ze svých vojenských základen na Blízkém východě, napsala agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného amerického činitele.
Informaci o doporučení stáhnout část personálu ze základny Al-Udajd potvrdil Katar, na jehož území se tato největší americká základna v regionu nachází. K částečnému stažení personálu z této základny přistoupila i Británie, uvedl Reuters dnes večer s odkazem na svůj zdroj.
Krok přichází poté, co významný poradce íránského duchovního vůdce Alího Chameneího varoval USA, že Írán je připraven odpovědět na případný útok, jímž hrozí americký prezident Donald Trump.
Podle agentury AP zůstává nicméně nejasné, zda je částečná evakuace základny Al-Udajd povinná či dobrovolná, zda se týká pouze civilního nebo i vojenského personálu a kolik lidí musí zařízení opustit.
Základna se stala terčem íránského odvetného útoku již v červnu loňského roku. Írán tehdy vyslal na základnu několik balistických střel v reakci na zapojení Spojených států do izraelsko-íránského konfliktu. Základnu ovšem zasáhla pouze jedna střela, ostatní byly zachyceny a zničeny. Při útoku nebyl nikdo zraněn, patrně i proto, že Írán několik hodin před zahájením úderů Katar varoval a základna byla evakuována.
Trump opakovaně uvedl, že je připraven vojensky zaútočit na území Íránu, pokud bude režim v Teheránu i nadále násilně potlačovat tamní protesty. Původně poklidné demonstrace, které začaly 28. prosince kvůli rozhořčení z poklesu hodnoty íránské měny, se postupně rozšířily do všech regionů země, přičemž proti protestujícím začaly zasahovat bezpečnostní složky, které tvoří převážně milice basídž, jež jsou součástí íránských revolučních gard.
Podle íránské lidskoprávní organizace Human Rights Activists News Agency sídlící ve Spojených státech při protestech zahynulo 2403 civilistů a 147 příslušníků bezpečnostních sil či osob spojených s režimem. Počty obětí jsou však pravděpodobně mnohem vyšší.
Chameneího poradce pro politické, vojenské a jaderné záležitosti Alí Šamchání ovšem podle agentury AP varoval, že Írán je ochoten a schopen provést odvetný útok v reakci na „agresi“ ze strany Spojených států, přičemž připomněl loňský úder, který nazval „zničením Al-Udajdu“.
„Vrazi íránské mládeže“
Šéf íránských revolučních gard Mohammad Pakpúr podle agentury AFP obvinil amerického prezidenta Donalda Trumpa a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua z toho, že stojí za současnými protesty v zemi, a nazval je „vrahy íránské mládeže“. Zároveň uvedl, že gardy jsou připraveny rázně odpovědět na chybné rozhodnutí nepřítele.
Katar ve středečním prohlášení uvedl, že tvrzení ohledně částečné evakuace základny Al-Udajd je pravdivé a že vyplývá z „nynějšího napětí v regionu“.
Libanonské proíránské hnutí Hizballáh v případě amerického či izraelského útoku na Írán nemá v úmyslu do konfliktu vstoupit, pokud takovýto útok nebude „existenčním“ ohrožením íránského nejvyššího vedení. Agentuře Reuters to sdělil nejmenovaný zdroj poté, co se diplomaté snažili získat od Hizballáhu záruky, že se do konfliktu nezapojí.
Evropské země vyzývají občany k opuštění Íránu, Británie uzavřela tamní ambasádu
Itálie, Španělsko a Polsko důrazně vyzvaly své občany pobývající v Íránu, aby zemi kvůli bezpečnostní situaci okamžitě opustili. Informovaly o tom tiskové agentury.
Libanonské úřady zadržely muže napojeného na Asadovy stoupence
Libanonské úřady zadržely syrského občana podezřelého z posílání peněz bojovníkům věrným bývalému syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi.
Imigrační agenti v Minnesotě zadrželi příslušníky indiánského kmene Siouxů
Vůdce indiánského kmene Siouxů Oglala v Severní Dakotě vyzval k okamžitému propuštění jeho tří příslušníků, které minulý týden zadrželi imigrační agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minnesotě.
Animovaný film En, ten, týky! české studentky FAMU bude soutěžit na Berlinale
Na filmovém festivalu Berlinale bude mít premiéru krátký animovaný film En, ten, týky! slovenské režisérky a animátorky Andrey Szelesové.
Francouzská vláda ustála hlasování o nedůvěře, nyní ji čeká bitva o rozpočet
Francouzský premiér Sébastien Lecornu v parlamentu ustál dvě hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, a jeho kabinet se tak v příštích dnech může soustředit na vyřešení rozpočtového provizoria.