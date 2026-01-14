Přeskočit na obsah
14. 1. Radovan
Zahraničí

USA kvůli hrozbě íránského útoku evakuují své základny na Blízkém východě

ČTK

Spojené státy kvůli možné hrozbě íránského útoku preventivně stahují část personálu ze svých vojenských základen na Blízkém východě, napsala agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného amerického činitele.

Rok s Trumpem. Silně projevy, neurvalé chování a zapomětlivost
Foto: X90178
Informaci o doporučení stáhnout část personálu ze základny Al-Udajd potvrdil Katar, na jehož území se tato největší americká základna v regionu nachází. K částečnému stažení personálu z této základny přistoupila i Británie, uvedl Reuters dnes večer s odkazem na svůj zdroj.

Krok přichází poté, co významný poradce íránského duchovního vůdce Alího Chameneího varoval USA, že Írán je připraven odpovědět na případný útok, jímž hrozí americký prezident Donald Trump.

Podle agentury AP zůstává nicméně nejasné, zda je částečná evakuace základny Al-Udajd povinná či dobrovolná, zda se týká pouze civilního nebo i vojenského personálu a kolik lidí musí zařízení opustit.

Základna se stala terčem íránského odvetného útoku již v červnu loňského roku. Írán tehdy vyslal na základnu několik balistických střel v reakci na zapojení Spojených států do izraelsko-íránského konfliktu. Základnu ovšem zasáhla pouze jedna střela, ostatní byly zachyceny a zničeny. Při útoku nebyl nikdo zraněn, patrně i proto, že Írán několik hodin před zahájením úderů Katar varoval a základna byla evakuována.

Trump opakovaně uvedl, že je připraven vojensky zaútočit na území Íránu, pokud bude režim v Teheránu i nadále násilně potlačovat tamní protesty. Původně poklidné demonstrace, které začaly 28. prosince kvůli rozhořčení z poklesu hodnoty íránské měny, se postupně rozšířily do všech regionů země, přičemž proti protestujícím začaly zasahovat bezpečnostní složky, které tvoří převážně milice basídž, jež jsou součástí íránských revolučních gard.

Podle íránské lidskoprávní organizace Human Rights Activists News Agency sídlící ve Spojených státech při protestech zahynulo 2403 civilistů a 147 příslušníků bezpečnostních sil či osob spojených s režimem. Počty obětí jsou však pravděpodobně mnohem vyšší.

Chameneího poradce pro politické, vojenské a jaderné záležitosti Alí Šamchání ovšem podle agentury AP varoval, že Írán je ochoten a schopen provést odvetný útok v reakci na „agresi“ ze strany Spojených států, přičemž připomněl loňský úder, který nazval „zničením Al-Udajdu“.

„Vrazi íránské mládeže“

Šéf íránských revolučních gard Mohammad Pakpúr podle agentury AFP obvinil amerického prezidenta Donalda Trumpa a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua z toho, že stojí za současnými protesty v zemi, a nazval je „vrahy íránské mládeže“. Zároveň uvedl, že gardy jsou připraveny rázně odpovědět na chybné rozhodnutí nepřítele.

Katar ve středečním prohlášení uvedl, že tvrzení ohledně částečné evakuace základny Al-Udajd je pravdivé a že vyplývá z „nynějšího napětí v regionu“.

Libanonské proíránské hnutí Hizballáh v případě amerického či izraelského útoku na Írán nemá v úmyslu do konfliktu vstoupit, pokud takovýto útok nebude „existenčním“ ohrožením íránského nejvyššího vedení. Agentuře Reuters to sdělil nejmenovaný zdroj poté, co se diplomaté snažili získat od Hizballáhu záruky, že se do konfliktu nezapojí.

Protesty v Íránu | Video: X/realMaalouf
