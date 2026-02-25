Přeskočit na obsah
Benative
25. 2. Liliana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Naše země vítězí! V nejdelším projevu o stavu unie Trump pohrozil Íránu, tepal soudce

Zahraničí,ČTK

Spojené státy jsou zpět silnější, lepší a bohatší než kdy předtím, prohlásil prezident Donald Trump v tradičním projevu o stavu unie, který byl podle CNN nejdelší v dějinách a trval hodinu a 48 minut. USA podle něj zažily v posledním roce nevídané změny a mají nyní nejsilnější ekonomiku vůbec. Trump nedopustí, aby Írán vyvinul jadernou zbraň, preferuje ale diplomatické řešení sporu s Teheránem.

State of the Union
Projev k oběma komorám Kongresu v americkém hlavním vysílacím čase přichází uprostřed obzvláště obtížného období pro republikánského prezidenta, který čelí řadě výzev doma i v zahraničí. Foto: AP
Reklama

Prezident v řeči k oběma komorám Kongresu v noci na středu prohlásil, že hranice USA s Mexikem je nyní nejvíce "zabezpečená, nepřátelé se bojí a armáda a policie jsou připraveny".

"Po čtyřech letech, během nichž miliony a miliony nelegálních přistěhovalců proudily přes naše hranice zcela bez omezení a kontroly, máme nyní nejsilnější a nejbezpečnější hranice v americké historii," uvedl prezident a poznamenal, že pašování drogy fentanylu do USA od jeho loňského návratu do funkce kleslo o "rekordních 56 procent".

Související

"Amerika je respektována jako nikdy předtím," uvedl Trump s tím, že "stav unie je silný". "Naše země opět vyhrává, dokonce vyhráváme tolik, že lidé nevědí, co s tím dělat," uvedl Trump načež poukázal na přítomný mužský hokejový tým, který získal zlato na ZOH v Miláně. Oznámil také, že udělí Prezidentskou medaili svobody, což je v USA nejvyšší civilní vyznamenání, brankáři Connoru Hellebuyckovi

Inflace je nyní v USA podle Trumpa nejnižší za posledních pět let. Podle prezidenta díky jeho politice výrazně v USA klesly ceny vajec a dalších potravin, spotřebitelského zboží a léků na předpis. Trump přitom zkritizoval svého předchůdce Joea Bidena s tím, že měl na svědomí "nejhorší inflaci v dějinách" USA. Stanice CNN označila Trumpovo tvrzení, že od Bidena převzal zemi s nejhorší inflací v dějinách USA za nepravdivé. Za Bidenova mandátu dosáhla inflace 9,1 procenta v červnu 2022 po ruské invazi na Ukrajinu. Rekordní inflaci přitom Spojené státy zažily v roce 1920, kdy dosáhla 23,7 procenta, poznamenal server BBC.

Reklama
Reklama
Související

Trump také sdělil, že Spojené státy obdržely od Venezuely více než 80 milionů barelů ropy. Toto oznámení přišlo dva měsíce poté, co americké komando uneslo venezuelského autoritářského vůdce Nicoláse Madura, načež jeho funkci jako prozatímní prezidentka převzala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová. "Americká produkce ropy vzrostla o více než 600.000 barelů denně a právě jsme od našeho nového přítele a partnera, Venezuely, obdrželi více než 80 milionů barelů ropy," uvedl prezident," uvedl Trump.

Prezident také vyzdvihl zrušení iniciativ na podporu rozmanitosti, rovnosti a začleňování (DEI) ve federálních agenturách, armádě či veřejných univerzitách. "Ukončili jsme DEI v Americe," prohlásil Trump . "Naše země opět vítězí," dodal.

Prezident rovněž opět zkritizoval rozhodnutí nejvyššího soudu, který se minulý týden postavil proti mechanismu, kterým zavedl plošná globální cla. Šéf Bílého domu krok soudu označil za nešťastný a otočil se ke čtyřem přítomným z devíti soudců nejvyššího soudu, pět jich totiž nedorazilo. Soudci rozhodli v neprospěch cel poměrem šesti ku třem. Trump cla označil za účinná s tím, že přispěly k "ohromujícímu ekonomickému obratu".

Projev k oběma komorám Kongresu v americkém hlavním vysílacím čase přichází uprostřed obzvláště obtížného období pro republikánského prezidenta, který čelí řadě výzev doma i v zahraničí. V listopadu přitom USA čekají kongresové volby v polovině volebního období.

Reklama
Reklama

Trumpův projev podle stanice CBS bojkotovalo zhruba 50 demokratických zákonodárců. Hned na začátku projevu byl ze sálu vyveden demokratický kongresman Al Green. Podobně byl stejný zákonodárce vyveden při Trumpovu projevu ke Kongresu i loni.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Začíná zarudnutým okem, může ale skončit až slepotou. Řeč je o infekci způsobené měňavkovitým prvokem akantamébou, který se vyskytuje ve vodě a může se dostat mezi oko a kontaktní čočku.
Začíná zarudnutým okem, může ale skončit až slepotou. Řeč je o infekci způsobené měňavkovitým prvokem akantamébou, který se vyskytuje ve vodě a může se dostat mezi oko a kontaktní čočku.
Začíná zarudnutým okem, může ale skončit až slepotou. Řeč je o infekci způsobené měňavkovitým prvokem akantamébou, který se vyskytuje ve vodě a může se dostat mezi oko a kontaktní čočku.

Parazit, který požírá oči. Útočí především na nositele kontaktních čoček

Začíná zarudnutým okem, může skončit až slepotou. Řeč je o infekci způsobené měňavkovitým prvokem akantamébou, který se vyskytuje ve vodě a může se dostat mezi oko a kontaktní čočku. Nemoc je přitom velmi těžko diagnostikovatelná a často se zpočátku mylně zaměňuje za běžný zánět očí, což může vést k vážnému poškození zraku.

Reklama
Reklama
Reklama