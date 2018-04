USA jsou podle Bílého domu Česku vděčné za vydání Nikulina

před 13 minutami

O vydání Jevgenije Nikulina rozhodl ministr spravedlnosti české vlády Robert Pelikán.

Washington - Spojené státy jsou České republice vděčné za vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina. V pondělním prohlášení to sdělil tiskový úřad Bílého domu. Nikulina převezli Američané do USA minulý týden v pátek. Rusko, které o jeho vydání rovněž usilovalo, předání Nikulina americkým úřadům kritizuje a varuje, že to bude mít dopad na vztahy mezi Moskvou a Prahou.

"Postavení zločinců před soud je významným aspektem při udržování spolehlivosti internetu a obraně našich základních hodnot. Chválíme Českou republiku, že v této věci prosazuje principy odpovědnosti a spravedlnosti," uvedl tiskový úřad Bílého domu.

Česká policie Nikulina zadržela předloni v říjnu na základě amerického zatykače. Podle amerických vyšetřovatelů se dopustil útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox. U soudu v San Francisku Rus uvedl, že se cítí být nevinen.