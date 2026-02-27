USA jednají s kubánským režimem, možná se dohodnou na převzetí Kuby, tvrdí Trump

Spojené státy jednají na vysoké úrovni s kubánským režimem a možná se dohodnou na převzetí této karibské země, řekl v pátek podle agentur Reuters a AFP americký prezident Donald Trump novinářům v Bílém domě. Zdůraznil přitom, jaké má Kuba ekonomické problémy. Za nimi přitom z velké části stojí americké sankce a nedávné Trumpovo ropné embargo způsobilo na tomto ostrově bezprecedentní krizi.
"Kubánská vláda s námi jedná a jak víte, mají velké problémy. Nemají peníze, nemají teď nic, ale jednají s námi a možná se dočkáme mírového převzetí Kuby," řekl Trump novinářům podle agentury AFP. Agentura Reuters napsala, že prezident hovořil o "přátelském" převzetí Kuby.
Minulý týden se objevily informace, že americký ministr zahraničí Marco Rubio, který je synem kubánských emigrantů, jedná s vnukem dlouholetého kubánského vůdce Raúla Castra.
Kuba se už dlouhá léta potýká s ekonomickou krizí, z čehož tamní komunistická vláda často viní americké sankce. První z nich USA zavedly už v roce 1960 s cílem přivodit pád kubánského režimu, což se dosud nestalo. Tlak na Kubu, kde je jedinou povolenou stranou komunistická strana a kde vláda potlačuje veškerou opozici, zesílil Trump. Ten už za svého prvního působení v Bílém domě přerušil oteplování americko-kubánských vztahů zahájené jeho předchůdcem Barackem Obamou.
Kuba letos přišla o své dva hlavní dodavatele ropy - Mexiko a Venezuelu poté, co Trump nařídil zastavit venezuelské dodávky ropy a minulý měsíc podepsal dekret, podle něhož hrozí cla každé zemi, která by ropu na Kubu dodávala. Tento týden nicméně americké ministerstvo financí oznámilo, že umožní prodej venezuelské ropy na Kubu, ale pouze tamním podnikatelům či jednotlivcům, ne však subjektům napojeným na kubánskou vládu či armádu.
Spojené státy letos 3. ledna bombardovaly několik míst ve Venezuele a americké jednotky přitom z Caracasu unesly tamního autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženu, které viní z narkoterorismu. Trump poté podpořil ve vedení země Madurovu viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, jejíž vláda s USA pod nátlakem spolupracuje. Trump také po zatčení Madura řekl, že USA chtějí mít na neurčito kontrolu nad prodejem venezuelské ropy a nad příjmy z ní.
Trump několikrát řekl, že vojenský zásah Spojených států jako ve Venezuele nebude nutný, protože režim se zhroutí sám.
Fotbalisté vedoucí Slavie porazili venku v 24. ligovém kole poslední Duklu 2:0. Obhájci titulu v nejvyšší soutěži už 25 zápasů po sobě neprohráli a jako jediní dál drží v této ligové sezoně neporazitelnost. Neúplnou tabulku vedou o deset bodů před Spartou, která v sobotu nastoupí proti Ostravě. V prvním poločase skórovali Vasil Kušej a nejlepší ligový střelec Tomáš Chorý z penalty.
Premiér Andrej Babiš (ANO) v minulých dnech jednal s americkým velvyslancem v Praze Nicholasem Merrickem o výdajích na obranu. Píše to dnes Deník N. Vláda chce snížit obranné výdaje ve srovnání s návrhem rozpočtu předloženým minulým kabinetem.
Bývalý americký prezident Bill Clinton v pátek řekl zákonodárcům, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. V opačném případě by prý nelétal finančníkovým letadlem a naopak by ho nahlásil úřadům. Demokratický politik to uvedl v úvodním prohlášení adresovaném výboru Sněmovny reprezentantů pro dohled, které sdílel na sociální síti X.
Hnojiva, spodní prádlo, pohřební květiny i lidská plodnost. To je jen zlomek položek, které v konečném součtu tvoří kolosální byznysové impérium šéfa hnutí ANO a premiéra Andreje Babiše. Nyní se o něj podrobněji zajímá Evropská unie, která ovšem přiznává, že ztrácí přehled o podnikatelské struktuře českého předsedy vlády. Je totiž příliš spletitá a nepřehledná.
