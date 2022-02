USA i EU chtějí tvrdší sankce proti Putinovi. Západ chce Rusko finančně izolovat

Evropská komise se společně s lídry nejlidnatějších zemí Evropské unie, Spojenými státy, Kanadou a Velkou Británií dohodla na snaze odpojit vybrané ruské banky od globálního systému SWIFT, který je klíčový pro mezinárodní finanční transakce. Oznámila to v sobotu před půlnocí šéfka komise Ursula von der Leyenová. Tento krok podporuje i dříve zdrženlivé Německo.

"Zavazujeme se zajistit, že vybrané ruské banky budou odstraněny z komunikačního systému SWIFT. To zajistí, že tyto banky budou odpojeny od mezinárodního finančního systému, což zasáhne jejich schopnost operovat globálně," píše se ve společném prohlášení komise, Německa, Francie, Itálie, Velké Británie, Kanady a Spojených států.

Po odpojení Ruska od zmíněného systému v posledních dnech hlasitě volali nejen lídři ukrajinské vlády, ale i mnozí politici v členských zemích EU nebo v USA. Systém SWIFT vznikl v roce 1973 a má centrálu v Belgii. Je považován za jakousi kostru pro bezproblémové mezinárodní platby a spojuje na 11 tisíc bank. Na systém dohlíží belgická centrální banka ve spolupráci s centrálními bankami v USA či Velké Británii. Britská veřejnoprávní stanice BBC podotýká, že snahy odpojit od něj Rusko by měly dopad i na další země, například v podobě narušení nákupů ruského plynu a ropy.

Šéfka komise Ursula von der Leyenová prohlásila, že odpojení ruských bank navrhne lídrům členských zemí unie. Už předtím bylo na neděli svoláno jednání unijních ministrů zahraničí týkající se protiruských sankcí.

Západ v sobotu večer zároveň ohlásil další opatření, která mají zvýšit izolaci Ruska od globální ekonomiky a oslabit schopnost Moskvy financovat válku na Ukrajině. Cílem nových sankcí je paralyzovat aktiva ruské centrální banky a zabránit ruským oligarchům ve využívání svých majetků na západních trzích.

Izolace centrální banky

Agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje uvedla, že i Washington zvažuje sankce proti ruské centrální bance se zaměřením na rezervy země. Není však jasné, v jak pokročilé fázi tato jednání jsou.

"Sankce vůči ruské centrální bance by pravděpodobně mohly mít dramatický dopad na ruskou ekonomiku a její bankovní systém, podobný tomu, co jsme viděli v roce 1991," uvedla zástupkyně hlavního ekonoma Institutu pro mezinárodní finance Elina Ribakovová. "Pravděpodobně by to vedlo k masivnímu výběru peněz z bank a k dolarizaci, prudkému výprodeji a odčerpávání rezerv - a možná k úplnému zhroucení ruského finančního systému."

"Sankce vůči ruské centrální bance jsou sankce drakonické, jaké jsme použili vůči Íránu," uvedl na twitteru republikánský poslanec French Hill. Vláda amerického prezidenta Joe Bidena již uvalila sankce na pět ruských bank, včetně Sberbank a VTB Group. Rusko na začátku roku mělo více než 360 bank.

