Sankce a víza. USA hrozí zemím podporujícím snížení emisí z lodní dopravy

Spojené státy pohrozily zavedením vízových omezení a sankcí vůči zemím, které podpoří plán předložený agenturou OSN na snížení emisí skleníkových plynů z námořní dopravy. Členské státy OSN mají příští týden hlasovat o návrhu rámce pro dosažení uhlíkové neutrality, tzv. net-zero, v mezinárodní lodní dopravě, který předložila Mezinárodní námořní organizace.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Reuters

Mezinárodní lodní doprava zajišťuje přibližně 80 procent světového obchodu a na globálních emisích skleníkových plynů se podílí téměř třemi procenty, připomněla agentura Reuters. Velké kontejnerové přepravní společnosti jsou pod tlakem investorů, aby bojovaly proti změnám klimatu. Obecně se shodují, že globální regulační rámec je důležitý pro urychlení dekarbonizace. Některé z největších společností zaměřených na přepravu ropy tankery však uvedly, že mají vážné obavy z tohoto návrhu.

"Vláda jednoznačně odmítá tento návrh předložený Mezinárodní námořní organizací a nebude tolerovat žádné kroky, které zvýší náklady pro naše občany, dodavatele energie, přepravní společnosti a její zákazníky nebo turisty," uvedli ve společném prohlášení americký ministr zahraničí Marco Rubio, ministr energetiky Chris Wright a ministr dopravy Sean Duffy. Návrh podle nich představuje vážné riziko pro světovou ekonomiku a zavádí neoficiální globální daňový systém, který by uvalil tvrdé a nespravedlivé finanční sankce nejen na Američany, ale i na všechny členské státy námořní organizace.

Zastánci návrhu tvrdí, že bez globální regulace bude námořní průmysl čelit nesourodé směsici regulací a růstu nákladů bez účinného omezení emisí skleníkových plynů.

Podle prohlášení ministrů zvažují Spojené státy odvetná opatření proti zemím OSN, které tento plán podporují. Ta zahrnují potenciální blokování plavidel plujících pod vlajkou těchto zemí v amerických přístavech, uvalení vízových omezení a poplatků a sankce na úředníky, kteří "podporují aktivistické klimatické politiky".

 
