USA evropským členům NATO sníží vojenskou podporu pro případ velké krize

Spojené státy podle agentury Reuters zmenší objem vojenských sil, které by daly k dispozici na pomoc evropským členům NATO v případě velké krize, jakou by byl například útok na některý z těchto států. Svůj záměr chce Washington spojencům oznámit v pátek, uvedla agentura s odvoláním na tři zdroje obeznámené s americkými plány.
Krok je podle Reuters konkrétním výsledkem politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který opakovaně dává najevo, že hlavní odpovědnost za bezpečnost Evropy mají od USA převzít evropské země, od nichž také dlouhodobě požaduje výrazně vyšší výdaje na zbrojení.
Americký záměr se týká sil, které členské státy dávají k dispozici, aby mohly být aktivovány během konfliktu nebo jiné závažné krize, například při vojenském útoku na člena NATO. Přesné složení těchto sil je podle Reuters přísně střeženým tajemstvím, Pentagon se však rozhodl svůj závazek výrazně omezit.
Šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte ve středu novinářům podle agentury DPA řekl, že o amerických plánech zatím nemůže přesně informovat. Pro NATO podle něj ale nejsou překvapivé, protože debata o změnách ve fungování aliance začala před více než rokem. "Evropa musí převzít větší roli. Cílem je silnější Evropa v silnějším NATO," řekl.
Aliance podle Reuters čelí bezprecedentnímu tlaku a některé evropské země se obávají, že se Washington může stáhnout úplně. V uplynulých týdnech Trumpova administrativa oznámila plány stáhnout asi 5000 amerických vojáků z Německa a také zrušila rozhodnutí vyslat armádní brigádu do Polska.
Francouzský expremiér Philippe čelí vyšetřování kvůli obvinění ze zpronevěry
Francouzští vyšetřovatelé prověřují podezření ze zpronevěry veřejných prostředků v případě prezidentského kandidáta a starosty města Le Havre Édouarda Philippa. Podle prokuratury kauza souvisí s přidělením zakázky na provoz digitálního centra v roce 2020 organizaci vedené jeho zástupcem.
Nový území plán Prahy prošel prvním kolem schvalování, rozhodnou příští týden zastupitelé
Vedení Prahy schválilo návrh nového pražského územního plánu, který je v přípravě od roku 2012. Ve středu jej odsouhlasili radní města, finální rozhodnutí bude na zastupitelích, kteří by o něm měli hlasovat 28. května.
ŽIVĚ Senát chce Trumpovi bez souhlasu Kongresu zabránit ve vedení války s Íránem
Americký Senát v úterý večer postoupil k dalšímu hlasování návrh rezoluce o válečných pravomocích, která by ukončila válku s Íránem, pokud by prezident Donald Trump neměl souhlas Kongresu. Jde o ojedinělou výtku směrovanou republikánskému šéfovi Bílého domu s tím, jak čím dál víc jeho spolustraníků v Kongresu vyjadřuje nespokojenost s vedením konfliktu, který se vleče už téměř tři měsíce.
Konkurzní správce navrhl ukončení provozu TV Barrandov, zatím bude vysílat dál
Konkurzní správce televize Barrandov navrhl soudu ukončení provozu společnosti. Důvodem je provozní ztrátovost. Informoval o tom konkurzní správce David Jánošík. Televize zahrnující tři kanály bude nicméně ještě několik měsíců vysílat.
Náhle zemřela autorka knih pro děti i rodiče Veronika Valentová. Bylo jí 52 let
Ve věku 52 let v úterý nečekaně zemřela spisovatelka Veronika Valentová, která své knihy od začátku věnovala především dětem, případně jejich rodičům. Napsala mimo jiné knihy Karlík Nezbedník – Knížka pro tvrdohlavé děti a jejich zoufalé rodiče, Meteorit z Mušlovky nebo Tajný pramen z Hůrky. Na sociálních sítích to ve středu oznámilo nakladatelství Argo.