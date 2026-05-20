Přeskočit na obsah
Benative
20. 5. Zbyšek
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

USA evropským členům NATO sníží vojenskou podporu pro případ velké krize

ČTK

Spojené státy podle agentury Reuters zmenší objem vojenských sil, které by daly k dispozici na pomoc evropským členům NATO v případě velké krize, jakou by byl například útok na některý z těchto států. Svůj záměr chce Washington spojencům oznámit v pátek, uvedla agentura s odvoláním na tři zdroje obeznámené s americkými plány.

FILE PHOTO: NATO flag flutters at the Tapa military base
Vlajka NATOFoto: REUTERS
Reklama

Krok je podle Reuters konkrétním výsledkem politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který opakovaně dává najevo, že hlavní odpovědnost za bezpečnost Evropy mají od USA převzít evropské země, od nichž také dlouhodobě požaduje výrazně vyšší výdaje na zbrojení.

Americký záměr se týká sil, které členské státy dávají k dispozici, aby mohly být aktivovány během konfliktu nebo jiné závažné krize, například při vojenském útoku na člena NATO. Přesné složení těchto sil je podle Reuters přísně střeženým tajemstvím, Pentagon se však rozhodl svůj závazek výrazně omezit.

Související

Šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte ve středu novinářům podle agentury DPA řekl, že o amerických plánech zatím nemůže přesně informovat. Pro NATO podle něj ale nejsou překvapivé, protože debata o změnách ve fungování aliance začala před více než rokem. "Evropa musí převzít větší roli. Cílem je silnější Evropa v silnějším NATO," řekl.

Aliance podle Reuters čelí bezprecedentnímu tlaku a některé evropské země se obávají, že se Washington může stáhnout úplně. V uplynulých týdnech Trumpova administrativa oznámila plány stáhnout asi 5000 amerických vojáků z Německa a také zrušila rozhodnutí vyslat armádní brigádu do Polska.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Trump China
Trump China
Trump China

ŽIVĚ Senát chce Trumpovi bez souhlasu Kongresu zabránit ve vedení války s Íránem

Americký Senát v úterý večer postoupil k dalšímu hlasování návrh rezoluce o válečných pravomocích, která by ukončila válku s Íránem, pokud by prezident Donald Trump neměl souhlas Kongresu. Jde o ojedinělou výtku směrovanou republikánskému šéfovi Bílého domu s tím, jak čím dál víc jeho spolustraníků v Kongresu vyjadřuje nespokojenost s vedením konfliktu, který se vleče už téměř tři měsíce.

Reklama
Veronika Valentová, spisovatelka, překladatelka
Veronika Valentová, spisovatelka, překladatelka
Veronika Valentová, spisovatelka, překladatelka

Náhle zemřela autorka knih pro děti i rodiče Veronika Valentová. Bylo jí 52 let

Ve věku 52 let v úterý nečekaně zemřela spisovatelka Veronika Valentová, která své knihy od začátku věnovala především dětem, případně jejich rodičům. Napsala mimo jiné knihy Karlík Nezbedník – Knížka pro tvrdohlavé děti a jejich zoufalé rodiče, Meteorit z Mušlovky nebo Tajný pramen z Hůrky. Na sociálních sítích to ve středu oznámilo nakladatelství Argo.

Reklama
Reklama
Reklama