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Zahraničí

USA chtějí razantně omezit své síly v Evropě, tvrdí The New York Times

ČTK

Spojené státy chtějí výrazně omezit své síly v Evropě, mimo jiné snížit o třetinu počet stíhaček F-16 a F-15E či stáhnout tankovací letouny.

U.S. President Donald Trump speaks in the Oval Office at the White House
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa (na snímku) dlouhodobě vyčítá evropským členům NATO, že dostatečně neinvestují do obrany.Foto: Reuters
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S odvoláním na nejmenované evropské představitele o tom v pátek napsal list The New York Times (NYT), který uvedl, že rovněž viděl část dokumentu, ve kterém Washington o svých plánech informoval evropské spojence. Změny se dotknou i nasazení námořních sil, včetně misí letadlové lodě či ponorky schopné odpalovat rakety.

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa dlouhodobě vyčítá evropským členům NATO, že dostatečně neinvestují do obrany. USA rovněž kritizují Evropu za to, že nepodpořila americko-izraelskou válku proti Íránu.

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