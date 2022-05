USA by se v případě útoku mohly vojensky podílet na obraně Tchaj-wanu, varoval Biden

Spojené státy by byly ochotny vojensky zasáhnout v případě útoku na ostrov Tchaj-wan, který si Čína nárokuje jako součást svého území. Na tiskové konferenci v Tokiu to uvedl americký prezident Joe Biden. Agentura AP hovoří o jednom z nejsilnějších vyjádření podpory Tchaj-wanu z posledních desetiletí. Peking Bidenova slova ostře kritizoval a zdůraznil, aby prezident "nepodceňoval jeho odhodlání".

Nejmenovaný představitel Bílého domu uvedl, že Bidenův výrok neznamená změnu americké politiky vůči Tchaj-wanu. Washington respektuje politiku jedné Číny a udržuje oficiální diplomatické vztahy pouze s Pekingem, zatímco oficiální vztahy s Tchaj-pejí přerušil v roce 1979. S Tchaj-wanem mají ale Spojené státy čilé neoficiální styky a nadále mu dodávají zbraně. Uvádějí, že tak činí proto, aby mu pomohly udržet obranyschopnost.

Čína demokratickému Tchaj-wanu hrozí vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. Biden se na podporu ostrova vyslovil při pondělní společné tiskové konferenci po jednání s japonským premiérem Fumiem Kišidou, kde byl tázán, zda by "USA Tchaj-wanu vojensky pomohly, kdyby na to přišlo". Americký prezident odpověděl kladně a následně dodal: "To je závazek, který jsme učinili." Podobně se americký prezident vyjádřil již v říjnu.

Podle Bílého domu se Biden s Kišidou shodli na spolupráci v souvislosti s "čím dál více nátlakovým chováním Číny". Šéf Bílého domu zároveň při své první návštěvě Asie ujišťoval japonského premiéra, že Spojené státy jsou odhodlány podpořit obranu Japonska. Kišidu přitom označil za dobrého přítele.

"Americko-japonské spojenectví je již dlouho základním kamenem míru a prosperity v Indo-Pacifiku a Spojené státy zůstávají plně odhodlány podpořit obranu Japonska," řekl Biden na začátku jednání s Kišidou. Na následné tiskové konferenci mimo jiné oznámil spuštění Indopacifického hospodářského rámce (IPEF), což je nový druh obchodní dohody, čítající více než desítku partnerů. Podle Bidena pro obyvatele regionu z dohody vyplynou "konkrétní přínosy".

Před jednáním s Kišidou se šéf Bílého domu setkal s japonským císařem Naruhitem. Bílý dům uvedl, že Biden pozdravil císaře jménem amerického lidu a zdůraznil sílu americko-japonských vztahů.

Bidena během dvoudenní návštěvy Japonska čeká v úterý summit lídrů zemí čtyřstranné bezpečnostní aliance Quad, v níž jsou kromě Japonska a USA také Indie a Austrálie. Biden do Japonska přiletěl v neděli z Jižní Koreje, zpět do Spojených států odletí v úterý.