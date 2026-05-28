USA budují v Keni karanténní centrum pro své občany vystavené viru eboly

Spojené státy budují v Keni karanténní centrum pro své občany, kteří byli vystaveni viru eboly. Po stabilizaci zdravotního stavu nebudou převáženi hned zpět do USA, ale do zatím neurčené třetí země, informovala agentura Reuters. Mimo africký kontinent jsou zatím hospitalizováni pouze dva američtí pacienti, kteří přišli do kontaktu s nakaženými. Jeden z nich je v České republice, druhý v Německu.
Nové zařízení v Keni bude sloužit osobám s vysokým rizikem nákazy, které byly viru vystaveny, ale zatím nemají příznaky onemocnění. Pro případ, že by se u nich tyto příznaky projevily, bude zařízení vybaveno tak, aby americkým pacientům poskytlo pokročilou péči a podporu, dokud nebudou evakuováni do jiné země.
Pacienti, kteří budou muset být přemístěni, nebudou přepravováni do Spojených států, ale do třetích zemí. Ty zatím američtí představitelé podle Reuters nejmenovali. Tento postup zdůvodnili rychlejší logistickou reakcí a snahou o ochranu veřejného zdraví v USA. Zároveň odmítli, že by rozhodnutí mělo politický motiv.
Šéf americké diplomacie Marco Rubio ve středu prohlásil, že Spojené státy nemohou připustit, aby na jejich území vstoupili lidé nakažení virem. USA zároveň minulý týden zpřísnily vstupní omezení pro osoby, které pobývaly v Kongu, Ugandě nebo Jižním Súdánu.
Keňská vláda vznik karanténního zařízení schválila. Jak ale informovala agentura AFP, toto rozhodnutí vyvolalo v zemi kritiku. Keňský institut Katiba, který se na svých webových stránkách prezentuje jako organizace na ochranu ústavy, prohlásil, že podal žádost o pozastavení činnosti tohoto centra a zabránění příjezdu osob vystavených ebole. Organizace tvrdí, že centrum bylo zřízeno tajně a jednostranně, a uvádí, že to vyvolává vážné obavy týkající se mimo jiné parlamentního dohledu.
Jean Kaseya, ředitel afrického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), varoval, že by centrum mohlo představovat další zátěž pro keňské zdravotnictví. "Zavedení mezinárodní karantény pro cizince by mohlo výrazně zatížit jejich (keňské) vnitrostátní kapacity (...), pokud to nebude náležitě doprovázeno dodatečnými zdroji," řekl na tiskové konferenci.
Světová zdravotnická organizace (WHO) tento měsíc označila epidemii eboly způsobenou kmenem Bundibugyo, proti němuž zatím neexistuje schválená vakcína ani léčba, za stav ohrožení mezinárodního významu.
Kongo podle nejnovějších dat WHO eviduje 1077 případů podezření na nákazu a 246 úmrtí s podezřením na ebolu. Potvrzených případů nákazy je podle agentury OSN 121 a potvrzených úmrtí 17. V Ugandě ve čtvrtel počet potvrzených případů nákazy ebolou stoupl na osm.
Keňské zařízení začne fungovat již v pátek. Nabídne 50 lůžek a do budoucna se počítá s rozšířením o dvě biokontejnerové jednotky a další izolační oddělení pro vysoce nakažlivé případy.
