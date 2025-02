USA a Británie na summitu v Paříži nepodepsaly deklaraci o umělé inteligenci

Přes 60 zemí včetně Česka podepsalo na summitu v Paříži deklaraci o umělé inteligenci, podle které má být tato technologie otevřená, etická, bezpečná a důvěryhodná. Mezi signatáři však chybějí Spojené státy a Británie.

Mezi 61 zeměmi, které deklaraci podepsaly, je kromě Česka i Německo, Francie, Indie nebo Čína.

Dvoudenní summit o umělé inteligenci v Paříži začal v pondělí, vedle předních politiků na něj přijeli vedoucí představitelé mezinárodních organizací, ředitelé malých i velkých společností, zástupci akademické obce a nevládních organizací.

Americký viceprezident J. D. Vance na summitu varoval před regulací, která by mohla omezit rozvoj AI, a před údajně ideologickými zásahy do jejího fungování.

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa chce podle něj vytvořit nejvýkonnější model AI na světě a je ochotná spolupracovat v tomto odvětví s dalšími státy. "Potřebujeme regulační rámce, které podporují vývoj technologie, a ne ji potírají," uvedl Vance. Odmítl také ideologické zásahy, které by mohly omezit právo na svobodný projev. Tak část americké pravice označuje snahy, například provozovatelů sociálních sítí, moderovat obsah.

Podle amerického viceprezidenta může rozvoj umělé inteligence vést k nové průmyslové revoluci. "To se ale nestane, pokud znemožníme tvůrcům riskovat," řekl Vance.

Současná americká administrativa chce zaručit, aby si Spojené státy udržely vedoucí postavení v oblasti umělé inteligence. "Chceme vytvořit partnerství s vámi všemi," řekl Vance k publiku, mezi kterými byl například francouzský prezident Emmanuel Macron, indický premiér Naréndra Módí, generální tajemník OSN António Guterres, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová či český prezident Petr Pavel. Vance varoval, že USA zasáhnou proti autoritářským státům, které by chtěly použít AI proti americkým zájmům. Von der Leyenová na summitu oznámila, že EU hodlá iniciovat investice do rozvoje umělé inteligence v hodnotě 200 miliard eur, tedy zhruba pět bilionů korun.

Na začátku dopolední diskuse vystoupil také indický premiér Módí. Vyzval k vývoji AI aplikací založených na programech open-source, jejichž kódy si může stáhnout a upravit kdokoli. To by rovněž znamenalo snížení ochrany autorských práv. Takové modely by podle Módího zaručily větší transparentnost. Podle indického premiéra je také nutné, aby fungování AI bylo udržitelné při použití obnovitelných zdrojů. Indie bude hostit další summit v příštím roce, oznámili dnes pořadatelé.

Na konci summitu znovu vystoupil francouzský prezident Macron, který o víkendu řekl, že jeho země chce do AI v příštích letech investovat 109 miliard eur (více než 2,7 bilionu Kč). Investice by podle jeho dnešního vyjádření měly směřovat do školství, výzkumu či budování datových center. Podle Macrona je nutné vytvořit důvěru v AI a její rozvoj. "Bez této důvěry umělá inteligence rozdělí svět," uvedl francouzský prezident. Podle něj lze důvěru vybudovat "spravedlivým a otevřeným přístupem" k této technologii. Kromě toho je nutné zajistit bezpečnost používání AI či hájit osobní údaje, dodal Macron.

