Spojené státy a Jižní Korea obnovily společná vojenská cvičení

Jižní Korea a Spojené státy v pondělí obnovily společná vojenská cvičení, informovala agentura Reuters. Jejich pozastavení mělo letos v červnu podpořit diplomatická jednání s KLDR o jaderném odzbrojení.

Dvoutýdenních manévrů v okolí jihokorejského přístavu Pchohang se účastní zhruba 500 vojáků včetně americké námořní pěchoty ze základen na Okinawě a jinde v Japonsku či obojživelných vyloďovacích vozidel.

Akce je v souladu s rozhodnutím spojenců pokračovat v manévrech menšího rozsahu, a naopak ustoupit od rozsáhlých cvičení, která by během mírových rozhovorů mohla provokovat severokorejský režim. Naposledy Soul a Washington zrušily společné cvičení Vigilant Ace původně plánované na prosinec.

V příštím roce chtějí spojenci uspořádat 24 těchto menších cvičení. Jihokorejský ministr obrany Čong Kjong-tu řekl agentuře Jonhap, že detailní plán vojenských cvičení na příští rok bude hotov do konce listopadu.

Jednání o jaderném programu Severní Koreje do značné míry ustrnula na mrtvém bodě kvůli požadavku Pchjongjangu na uvolnění sankcí poté, co zastavil jaderné testy. Washington naopak tvrdí, že restrikce zůstanou v platnosti až do té doby, kdy se KLDR všech jaderných zbraní definitivně zbaví. Podle expertů Severní Korea navzdory probíhajícím rozhovorům neučinila ve svém jaderném programu žádné změny.

Paralelně se spojeneckým vojenským cvičením v Jižní Koreji pokračují největší námořní manévry v okolí Japonska v historii. Účastní se jich americká letadlová loď USS Ronald Reagan, japonské torpédoborce a kanadská bitevní loď. Dohromady spojenci do cvičení nasadili 57 000 námořníků, příslušníků námořní pěchoty a leteckého personálu.